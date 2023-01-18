البنتاجون: نساعد أوكرانيا على الصمود فى الحرب

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، إنها ستساعد أوكرانيا على الصمود في الحرب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية: الحلفاء يريدون تغيير مسار حرب أوكرانيا.

وفى وقت سابق ألقى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكى، كلمة له عبر الفيديو أمام منتدى دافوس، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، حيث طالب الرئيس الأوكرانى بضرورة بتسريع اتخاذ القرارات الحاسمة لوقف مآسي الحرب والضغط على روسيا.

وخلال كلمته قال الرئيس الأوكرانى، إن التأخر في مواجهة روسيا يعني المزيد من الآثار السلبية للحرب، موضحا أن المجتمع الدولي تردد كثيرا في مواجهة روسيا.

ولفت فولوديمير زيلينسكى، أن روسيا تهدد العالم بحرب طويلة الأمد وتدمر مساعي السلام، مشيرا إلى أنه يجب تسريع تزويد أوكرانيا بمنظومات الدفاع الجوية والدبابات القتالية .

وقال الرئيس الأوكرانى: ننتظر قرارات حاسمة ضد روسيا لإنقاذ أرواح الملايين، مطالبا: بتشكيل محكمة دولية بشأن مرتكبي جرائم الحرب في أوكرانيا.

وطالب الرئيس الأوكراني العالم بضرورة أن يقلل من شأن التهديدات عن طريق الاتحاد، مؤكدًا أن العالم سينتصر مرة أخرى وحان الوقت لتحقيق ذلك ولكن بشكل أسرع، موضحا حاجة كييف إلى أنظمة دفاع جوي فورًا.