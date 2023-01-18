اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 يناير 2023 10:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

البرازيل تقرر إعفاء 13 عسكريا من مناصبهم فى إطار حملة تطهير

الأربعاء، 18 يناير 2023 09:10 م
البرازيل تقرر إعفاء 13 عسكريا من مناصبهم فى إطار حملة تطهير الجيش البرازيلى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعفت الحكومة البرازيلية 13 عسكريا من مناصبهم فى إطار حملة التطهير التى أطلقها الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بعد محاولة التمرد الفاشلة في برازيليا مطلع الشهر الحالى.

ويأتى القرار بعد يوم من الإعلان عن إعفاء 40 من العسكريين العاملين في مقر الرئاسة بالعاصمة، حيث تعرضت مقار الرئاسة والكونجرس والمحكمة العليا للتخريب على أيدي أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو.

وبحسب موقع "روسيا اليوم" فإن العسكريين الذين تم فصلهم اليوم الأربعاء هم من مجلس أمن المؤسسات، الهيئة الحكومية المكلفة مساعدة الرئيس في سياسته الأمنية والدفاعية الوطنية، ويأتى ذلك بعد أسبوع من تأكيد الرئيس البالغ من العمر 77 عاما عدم ثقته ببعض عناصر قوات الأمن المكلفين أمنه.

وكان الأخير قد أعلن الخميس الماضي عن إجراء مراجعة شاملة للموظفين المكلفين بالرئاسة، قائلا إنه مقتنع بأن الذين اقتحموا قصر بلانالتو الرئاسي تلقوا مساعدة من داخله.

وقال الرئيس اليساري: "أنا مقتنع بأن بوابة قصر بلانالتو قد فتحت حتى يتمكن المحتجون من الدخول، لأنه لم يتم خلع أي باب". وشدد لولا: "هذا يعني أن شخصا ما سهّل دخولهم".


البرازيل

لولا دي سيلفا

الرئيس البرازيلى

اقتحام المؤسسات فى البرازيل

الأوضاع فى البرازيل



الموضوعات المتعلقة

بعد اتهامه بالتحريض على الانقلاب فى البرازيل.. "بولسونارو" يستمر فى إثارة الجدل مع قائمة اتهامات تلاحقه آخرها دعوته لهجمات 8 يناير.. والكشف عن نفقاته الهائلة وصورة زوجته بالعلم الاسرائيلى يثيران الجدل

الأربعاء، 18 يناير 2023 04:00 ص

فوضى اجتماعية وأزمات سياسية تضرب أمريكا اللاتينية.. البرازيل تحقق مع الرئيس السابق بتهمة الدعوة لانقلاب.. استمرار الاحتجاجات فى بيرو رفضا للحكومة.. وحرق سيارات وإغلاق الطرق فى بوليفيا بعد سجن زعيم المعارضة

الإثنين، 16 يناير 2023 05:00 م

البرازيل تطالب بمحاكمة بولسونارو.. المحكمة العليا تحقق فى دور الرئيس السابق فى التحريض

الإثنين، 16 يناير 2023 08:05 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة