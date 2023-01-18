الافتتاح قرب.. شاهد محطة مترو إمبابة المقرر افتتاحها العام الجارى

كتب سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع صور توضح تقدم أعمال تنفيذ محطة مترو إمبابة، ضمن أعمال الجزء الثانى 3B من المرحلة الثالثة بالخط الثالث لمترو الأنفاق، والتى تمتد من محطة الكيت كات لمحطة محور روض الفرج مرورا بالقومية وإمبابة والطريق الدائرى لتغطى أكثر المناطق كثافة بالجيزة.

ويمتد مسار المرحلة الثالثة بالمشروع، بطول 17.7 كم وتشتمل على عدد 15 محطة من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالًا إلى منطقة إمبابة وصولًا إلى الطريق الدائرى، وفرعة جنوبًا إلى المهندسين وبولاق الدكرور مارًا بشارعى وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلى جامعة القاهرة.

ويجرى تنفيذ هذه المرحلة على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول بطول 4 كم، يمتد من العتبة حتى الكيت كات وتشتمل على عدد (4) محطات نفقية وهى " ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات"، وهو الجزء الذى تم تشغيله أمام حركة الركاب اكتوبر الماضى.

ويمتد الجزء الثانى بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محـور روض الفرج وتشمل على 6 محطات [محطة نفقية ( السودان ) وعـدد4 محطات علوية ( إمبابة - البوهى – القومية العربية – الطريق الدائري) ومحطة سطحية ( المحطة النهائية عند محور روض الفرج.

أما الجزء الثالث، فيمتد بطول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة وتشمل 5 محطات [3 محطات نفقية (التوفيقية – وادى النيل – جامعة الدول) ومحطة علوية (جامعة القاهـرة) ومحطة سطحية (بولاق الدكرور).

محطة مترو امبابة



محطة مترو امبابة



محطة مترو امبابة



محطة مترو امبابة



محطة مترو امبابة



محطة مترو امبابة



محطة مترو امبابة



محطة مترو امبابة