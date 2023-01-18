الأقصر تدعم صحة الرجال بالقرى والنجوع بحملة "صحتك ثروتك" من 50 لـ70 سنة

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "اليوم السابع"، فعاليات حملة الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر ، لدعم صحة الرجل تحت عنوان "صحتك ثروتك.. انزل واطمن"، والتى بدأت منذ أيام بمحافظة الأقصر فى أول محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة فى إقليم جنوب الصعيد.

وفعاليات الحملة أطلقتها الهيئة بالتعاون مع شركة استرازينيكا العالمية، تم إطلاقها مع بداية عام 2023 وتستمر فعالياتها حتى نهاية يناير الجاري، بهدف التوعية والكشف المبكر من خلال فحص الدم عن أمراض البروستاتا وأهمها سرطان البروستاتا لدى الرجال، كما تُعد حملة صحتك ثروتك أول حملة لدعم صحة الرجل فى مصر، حيث يتم خلال الحملة الكشف المبكر عن الإصابة لدى الرجال في المرحلة العمرية من 50 وحتى 70 عامًا، وذلك بواسطة أحدث التقنيات العالمية من خلال إجراء تحليل PSA في الدم، بالمجان، للاطمئنان على صحة المفحوصين، وإحالة من تثبت لديه أي إصابة إلى أحد مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية لاتخاذ اللازم طبيًا.

وفى مدينة إسنا جنوب الأقصر، تم تنظيم فعاليات الحملة فى مسجد هاشم بشارع البحر، بقيادة الدكتور محمد حسني مدير المركز الطبي بإسنا، وحملة أخرى فى قرية الدقيرة لخدمة المواطنين، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات المهندس هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، بضرورة الاهتمام بتنظيم الحملات داخل القرى لخدمة المواطنين، وتحت إشراف الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن طريق تحليل الدم مجاناً، وذلك للرجال من عمر 50 سنة وحتى 70 سنة، بإشراف الدكتور أحمد شفيق مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، والدكتور أحمد حامد مدير الرعاية الأولية بالأقصر، والدكتورة أميرة محسب مدير وحدة طب الأسرة بالدقيرة، وبوجود المهندس محمد عشري رئيس الوحدة المحلية بكومير، وعمد القرى وعدد من الأطباء المتخصصين، وفريق التمريض بالوحدة والقائمين بالعمل في الحملة.

وتجوب الحملة مختلف أنحاء محافظة الأقصر، من خلال عيادات متنقلة، وتتواجد في نطاق المنشآت الطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، وتستهدف حملة «صحتك ثروتك.. انزل واطمن» المصالح والهيئات الحكومية والمناطق العامة بالمحافظة، إضافة إلى الساحات الدينية والكنائس في كافة مناحي محافظة الأقصر.