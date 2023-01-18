الأسبوع الثقافى بمسجد أبو طبل بكفر الشيخ يناقش الاهتمام بحقوق الجار

شهد اليوم الرابع والأخير، من الأسبوع الثقافى، والذى عقد بمسجد أبو طبل الكبير التابع لإدارة أوقاف كفرالشيخ زحاما كبيرا من المواطنين، من أبناء القرية والقرى المجاوره، والذين جاءوا للإستفادة من هذه المعلومات والدروس الدينية القيمة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ .

وأشرف هذا الأسبوع الثقافى العديد من علماء الأوقاف والأزهر الشريف، وعلى رأسهم الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، الشيخ عطا بسيونى، وكيل المديريه، والشيخ عبدالقادر عبدالله سليم مدير الدعوة بالمديرية، والشيخ صابر يوسف الجندى، إمام وخطيب مسجد أبو طبل الكبير، وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ قطب الطويل القارئ بالإذاعة والتليفزيون، ومن أبناء مدينة مسير بمحافظة كفر الشيخ ،شملت الاحتفالات الإبتهالات الدينيه، أداها الشيخ خالد السعيد نصار.

حضر اللقاء، والذى أقيم تحت عنوان (حقوق الجار)، الدكتور ذكى صبري عبد الله، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفرالشيخ، والذى أكد خلال اللقاء،على ضرورة الاهتمام بالجار ورعايته، وتقديم كافة الحقوق له، كما أوصانا بذلك الرسول الكريم عليه السلام ، وأوصانا أيضا بالإحسان إلى الجار واليتامى وذوى القربى والمساكين،وأن الله سبحانه وتعالى لا يحب كل مختال فخورا، ولا يدخل الجنة كما قال الحديث الشريف، من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر.

وأضاف الشيخ علي حمدون مدير إداره غرب أوقاف كفرالشيخ، أنا فى غاية الفرح والسعادة والسرور، لإكرام ربنا إلينا بحسن الجيرة وحقوق الجار التى أوصانا بها الرسول الكريم، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، فمثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى كما يقول الحديث الشريف، والنبى عليه السلام يطلب منا يشعر بألم الجيران، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بحسن الجيرة.



امسية ثقافية بمسجد ابوطبل



جانب من الحضور في الندوة