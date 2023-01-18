"افرضوا علينا ضرائب الآن".. رسالة 200 من فاحشى الثراء بـ13 دولة عبر دافوس

كتبت رباب فتحى

طالب أكثر من 200 من أعضاء النخبة فاحشي الثراء، الحكومات في جميع أنحاء العالم بـ"فرض ضرائب على الأثرياء الآن" من أجل مساعدة المليارات من الأشخاص الذين يعانون من أزمة تكاليف المعيشة.

ودعت مجموعة من 205 مليونيرات ومليارديرات، بما في ذلك وريثة ديزني أبيجيل ديزني والممثل مارك روفالو ، زعماء العالم ورجال الأعمال الذين اجتمعوا في دافوس في المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) إلى فرض ضرائب على الثروة على وجه السرعة للمساعدة في معالجة " عدم المساواة المفرطة ".

وقالوا في رسالة مفتوحة نشرت يوم الأربعاء "إن النقص الحالي في اتخاذ الإجراءات أمر مقلق للغاية. إن اجتماع "النخبة العالمية" في دافوس لمناقشة "التعاون في عالم مجزأ" لا طائل منه إذا لم تتحدى السبب الجذري للانقسام. الدفاع عن الديمقراطية وبناء التعاون يتطلب العمل لبناء اقتصادات أكثر عدلاً في الوقت الحالي - إنها ليست مشكلة يمكن تركها لأطفالنا لحلها."

وأكدوا فى رسالتهم: "حان الوقت الآن للتعامل مع الثروة الهائلة ؛ حان الوقت الآن لفرض ضرائب على فاحشي الثراء ".

وفي الرسالة التي تحمل عنوان "تكلفة الثروة الهائلة" ، قال أصحاب الملايين من 13 دولة: "إن تاريخ العقود الخمسة الماضية هو قصة الثروة التي لا تتدفق في أي مكان إلا إلى الأعلى. في السنوات القليلة الماضية ، تسارع هذا الاتجاه بشكل كبير ... الحل واضح للجميع. أنتم ، ممثلونا العالميون ، يتعين عليكم فرض ضرائب علينا ، نحن فاحشي الثراء ، وعليكم أن تبدأون الآن ".

وحذر الموقعون فاحشو الثراء، الذين وصفوا أنفسهم بأنهم "أصحاب الملايين الوطنيين"، من أن التقاعس عن العمل قد يؤدي إلى كارثة. وأكدوا أن "هناك الكثير من الضغوط التي يمكن لأي مجتمع أن يتحملها ، وفي مرات عديدة فقط سوف يشاهد الآباء والأمهات أطفالهم وهم يعانون من الجوع بينما يفكر الأثرياء في زيادة ثروتهم. تكلفة الإجراء أرخص بكثير من تكلفة التقاعس - لقد حان الوقت لبدء العمل ".