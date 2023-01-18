استمرار تسليم وحدات مشروع الـ9000 جنوب بورسعيد

ومن جانبها أكدت المحافظة أن هناك تنسيق بين كافة الجهات المختصة بالعمل لسرعة الانتهاء من تسليم وحدات المشروع بالكامل في أسرع وقت، وذلك في إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتكثيف الجهود لسرعة تسليم مشروعات الإسكان لمستحقيها وتذليل أى عقبات فى هذا الشأن.

وتابع البيا بدء تسليم وحدات الإعلان الثامن الكراسة الزرقاء جنوب بورسعيد مشروع الـ9000، منذ يوم الأحد الماضى 8 يناير، على أن يستمر، ذلك حتى الانتهاء من تسليم كافة وحدات المشروع.