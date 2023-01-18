اليوم السابع
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الأربعاء، 18 يناير 2023 04:38 م
أكرم القصاص
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استمرار تسليم وحدات مشروع الـ9000 جنوب بورسعيد

الأربعاء، 18 يناير 2023 03:27 م
استمرار تسليم وحدات مشروع الـ9000 جنوب بورسعيد وحدات المشروع
 بورسعيد محمد فرج 

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أعلنت محافظة بورسعيد استمرار تسليم وحدات الإعلان الثامن الكراسة الزرقاء جنوب بورسعيد مشروع 9000 وحدة سكنية، خلال شهر يناير الجاري، وذلك على مراحل بعدد 10 عمارات كل أسبوع ، وتكون الأولوية لجاهزية العمارات والوحدات للتسكين مع استمرار التسليم طبقا لتحرير المحاضر عن طريق اللجنة المشكلة من وزارة الاسكان.
 
ومن جانبها أكدت المحافظة أن هناك تنسيق بين كافة الجهات المختصة بالعمل لسرعة الانتهاء من تسليم وحدات المشروع بالكامل في أسرع وقت، وذلك في إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتكثيف الجهود لسرعة تسليم مشروعات الإسكان لمستحقيها وتذليل أى عقبات فى هذا الشأن.
 
وتابع البيا بدء تسليم وحدات الإعلان الثامن الكراسة الزرقاء جنوب بورسعيد مشروع الـ9000، منذ يوم الأحد الماضى 8 يناير، على أن يستمر، ذلك حتى الانتهاء من تسليم كافة وحدات المشروع.

 


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تسليم وحدات مشروع ال 9000



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