ارتياح بين طلاب الشهادة الإعدادية فى أول أيام الامتحانات

وأشار الطلاب إلى أن امتحان العلوم جاء في مستوى الطالب المتوسط، ومن ذاكر جيدًا سيتمكن من الحل بسهولة، بخلاف سؤال في امتحان العلوم كان صعبًا بدعوى وجود اجابتين صحيحتين في الاختيارات، واتفق طلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد على سهولة امتحان الكمبيوتر.

استعدادات المحافظة وأكد اللواء عادل الغضبان، أن تعليم بورسعيد أنهت استعداداتها لبدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية طبقا للجداول المعلنة مسبقا.



13735 طالبا وطالبة في 67 لجنة وأشار إلى أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية الذين يحق لهم دخول الامتحانات حتى الآن هو 13735 طالب وطالبة بواقع 7107 طالبا و 6628 طالبة بمدارس المحافظة رسمي عربي ورسمي لغات وخاص، منوها أن الامتحانات سوف تعقد من خلال 67 لجنة مجهزة لاستقبال أبنائنا الطلاب على نظام الورقة الامتحانية الجديدة "بابل شيت" للعام الثاني على التوالي في تجربة رائدة لتعليم بورسعيد على مستوى الجمهورية.

وتفقد محافظ بورسعيد لجان الامتحان، واطلع على الورقة الامتحانية، وناقش الطلاب حول آرائهم في الإمتحان بنظام البابل شيت الذي يطبق للعام الثاني على التوالى، وحرص على سؤال الطلاب حول مدى ارتباط الأسئلة بالمنهج الدراسي وآرائهم في الإمتحان بشكل عام.



المحافظ يقدم النصائح وأشاد محافظ بورسعيد، بسرعة إدراك الطلاب للنظام الامتحان الجديد والتفاعل معه، موجها الطلبة والطالبات بالتركيز والدقة أثناء الإجابة وعدم التوتر، وتبادل محافظ بورسعيد الحديث مع الطلاب والطالبات حول أهمية الإلتزام بالحضور في المدارس والاعتماد على الكتاب المدرسي خاصة مع تطبيق هذا النظام الجديد.



نظام البابل شيت وأوضح المحافظ، أن نظام البابل شيت يساعد الطالب الإعتماد على الذات والابتعاد عن الدروس الخصوصية التي تهدر وقت ومجهود الطالب، كما وجه أولياء الأمور بالابتعاد عن تجار العلم وتشجيع الطلاب على الحضور المدرسي والذي يساهم في تنمية مهاراتهم و تفكيرهم.

بدأ ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية صباح اليوم الأربعاء 18 يناير الجاري في تمام التاسعة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمادة العلوم بالفترة الأولى تلاها إمتحان مادة الحاسب الآلي بالفترة الثانية وتنتهي الإمتحانات يوم الأربعاء الموافق 25 يناير الجارى.