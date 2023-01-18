اختناق 3 مواطنين إثر تسرب غاز بشقة سكنية فى الفيوم

أصيب 3 مواطنين بحالة اختناق، إثر حدوث تسرب غاز، بشقة سكنية بمدينة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان منزل سكنى، بمنطقة دار رماد بمدينة الفيوم، شهد وقوع تسرب غاز، داخل المنزل، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف، وتبين إصابة 3 مواطنين بحالة اختناق وإغماء، وهم تامر أ ز 40 سنة، صابرين ى ع 35 سنة، آسة ت أ 15 سنة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، والسيطرة على التسرب، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكانت قرية معجون، بمركز اطسا بمحافظة الفيوم، شهدت نشوب حريق بسيارة نصف نقل، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الحماية المدنية، والإسعاف، إلى مكان الحادث، وتم السيطرة على الحريق، وتبين عدم وجود مصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.