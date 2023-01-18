إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

أصيب 5 مواطنين في حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق القاهرة - الفيوم، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



كان طريق "القاهرة - الفيوم"، شهد وقوع حادث انقلاب سيارة أجرة وقع بطريق "القاهرة - الفيوم"، وعلي الفور انتقلت قوة من اشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين إصابة 5 مواطنين، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



وكانت قرية معجون، بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، شهدت نشوب حريق بسيارة نصف نقل، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلي مكان الحادث، وتم السيطرة علي الحريق، وتبين عدم وجود مصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



وكانت قرية جردو، بمحافظة الفيوم، شهدت مصرع مواطن، داخل منزله، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الواقعة، وتبين أن المواطن يدعي محمد م ع 26 سنة، وأنه توفي متأثرا بإصابته بحالة إختناق بسبب سخان المياه، وتم نقل الجثة إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

