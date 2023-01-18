إصابة 4 أشخاص فى حادث سير بالطريق الدولى ونقلهم لمستشفى رشيد بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

استقبلت منذ قليل، مستشفى رشيد العام بالبحيرة 4 أشخاص مصابين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارتى نقل وملاكى بالطريق الدولى.

وتبدأ أحداث الواقعة مع إخطار الجهات الأمنية بتصادم سيارتين ملاكي ونقل عند كمين قرية المحضر - الطريق الدولى بكفر الشيخ.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وهم فاطمة.ي.ا 50 سنة - كدمات بالرأس واشتباه كسر بالجمجمة، ومراد.ع.ا 45 سنة - كدمات بالرأس واشتباه كسر بعظام الوجه، ومجدى.ع.ا 47 سنة - كدمات وسحجات بالوجه، ومدحت.ع.ا 57 سنة - كدمات بالصدر والزراعين.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى رشيد العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.