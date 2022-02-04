اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب توك توك بإحدى قرى البحيرة

الجمعة، 04 فبراير 2022 12:21 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب توك توك بإحدى قرى البحيرة اسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب 3 أشخاص فى حادث انقلاب دراجة بخارية "توك توك" بقرية الجزيرة الخضرا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى رشيد العام بالبحيرة.

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة، وبالفحص تبين استقبال مستشفى رشيد العام 3 مصابين فى حادث انقلاب دراجة بخارية بقرية الجزيرة الخضرا .
 
وأسفر الحادث عن اصابة احمد زهران عبد العاطي17 سنة ـ الجزيرة الخضرا كدمات متفرقه بالجسم وأحمد عبده الشنواني 19 سنة الجزيرة الخضرا كدمات بالرأس ونزيف من الفم واضطراب بالوعى محمود إسماعيل الصباغ 17 سنة الجزيرة الخضرا وجروح بالرأس وكدمات متفرقه بالجسم.
 
وتم عمل الإسعافات والفحوصات الطبيه اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة.
 

 


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