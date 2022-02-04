إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب توك توك بإحدى قرى البحيرة

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة، وبالفحص تبين استقبال مستشفى رشيد العام 3 مصابين فى حادث انقلاب دراجة بخارية بقرية الجزيرة الخضرا .

وأسفر الحادث عن اصابة احمد زهران عبد العاطي17 سنة ـ الجزيرة الخضرا كدمات متفرقه بالجسم وأحمد عبده الشنواني 19 سنة الجزيرة الخضرا كدمات بالرأس ونزيف من الفم واضطراب بالوعى محمود إسماعيل الصباغ 17 سنة الجزيرة الخضرا وجروح بالرأس وكدمات متفرقه بالجسم.

وتم عمل الإسعافات والفحوصات الطبيه اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة.