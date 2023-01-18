إصابة طفلتين إثر سقوطهما من منزليهما فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أصيبت طفلتان بمحافظة الشرقية بجروح قطعية واشتباه كسر بالجمجمة إثر سقوطهما من علو نطاق مركزى ههيا وكفر صقر، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهما.



استقبل مستشفى ههيا المركزى "شروق.م" 4 سنوات مقيمة نطاق مركز ههيا، مصابة بجرح قطعى بالشفة العلوية، وتم تقديم الإسعافات الأولية لها والعلاج اللازم، وتبين حدوث إصابتها إثر سقوطها من أعلى درج السلم بمنزلها، فيما أصيبت " لين.م" عامين مقيمة نطاق مركز كفر صقر، مصابة باشتباه كسر بالجمجمة وتم حجزها بالمستشفى تحت الملاحظة، وتبين حدوث إصابتها إثر سقوطها من الطابق الثانى.



يذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الزقازيق العام، بوصول " ن ص ال " 26 عاما مقيمة نطاق مركز الزقازيق، مصابة باضطراب بدرجة الوعي وفشل بوظائف التنفس، إثر تناولها مادة سامة، وتم حجزها بعناية الطوارئ لتقديم الإسعافات الأولية، وجارى تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.، فيما استقبل مستشفى الحسينية "ر س ع" 17 عاما مقيمة مركز الحسينية، مصابة بحالة إعياء إثر تناولها مادة سامة وتم حجزها تحت الملاحظة، وجارى تحرير محضر بالواقعة.

وفى سياق متصل أصيب 16 شخصا بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة بجميع أنحاء الجسم، في الساعات الأولي من صباح اليوم، إثر تعرضهم لحادث اصطدام سيارة ميكروباص برصيف بطريق بلبيس العاشر من رمضان، وتم نقل المصابين للمستشفيات القريبة، حيث تلقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق بلبيس العاشر من رمضان،امام السجن الجديد وأسفر الحادث عن وقوع إصابات.



وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص اصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف بسبب اختلال عجلة القيادة في يد قائدها،مما أسفر عن إصابة 16 شخصا بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة، وتم الدفع بسيارات مرفق الإسعاف ونقل 13 مصابا لمستشفى بلبيس المركزى، و3 مصابين إلى مستشفى العاشر الجامعى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.