اليوم السابع
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الأربعاء، 18 يناير 2023 08:38 م
أكرم القصاص
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إصابة رئيس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكي بفيروس كورونا

الأربعاء، 18 يناير 2023 07:31 م
إصابة رئيس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكي بفيروس كورونا رئيس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي جيروم باول
وكالات

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أصيب جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي بفيروس كورونا "كوفيد 19"، وفقا لبيان على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي الأمريكي.
 
وأعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على موقعه عبر الإنترنت، أن اختبار رئيس البنك جيروم باول لفيروس كوفيد-19، جاء إيجابيًّا.
وقال البنك المركزي الأمريكي في بيان له: إن باول البالغ من العمر 69 عامًا يعاني من أعراض خفيفة بعد إصابته بالفيروس التاجي.
 
وأوضح البيان: باول حاصل على التطعيمات والجرعات المعززة ضد الفيروس، كما أنه يعمل عن بعد أثناء فترة العزل في المنزل.
 

جيروم باول

الاحتياطى الفيدرالى الأمريكي

الولايات المتحدة

كورونا



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