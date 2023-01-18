أمريكا تلاحق فوضى السلاح.. مصادرة 6 آلاف قطعة من المطارات خلال 2022

كتبت: نهال أبو السعود

حطم العام الماضي رقمًا قياسيًا آخر لأكبر عدد من الأسلحة النارية التي صادرتها إدارة أمن المواصلات الامريكية (TSA) ، حيث عثرت على 6 آلاف و542 بندقية فى حقائب يد المسافرين في المطارات على مستوى الولايات الخمسين.

قالت إدارة أمن المواصلات الامريكية في بيان إنها عثرت على عدد قياسي من الأسلحة النارية في 262 مطارًا مختلفًا، ارتفع العدد الإجمالي لعام 2022 عن الرقم القياسي السابق البالغ 5972 في عام 2021 وقالت الإدارة ان ما يقرب من 90% من الأسلحة المصادرة العام الماضي كانت تحتوي على ذخيرة حية.

ووفقا لصحيفة ذا هيل التي نشرت البيان، تم العثور على اكبر عدد من الأسلحة في مطارات المدن الكبرى، وجاء في المقدمة مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي في جورجيا حيث تم مصادرة 448 سلاحًا ناريًا ، وجاء مطار دالاس فورت وورث الدولي في تكساس في المركز الثاني برصيد 385 سلاح ، بينما جاء مطار جورج بوش انتركونتننتال في هيوستن في المركز الثالث برصيد 298.

وتبعه مطار ناشفيل الدولي في ولاية تينيسي برصيد 213 ، ومطار فينيكس سكاي هاربور الدولي في أريزونا من المراكز الخمسة الأولى برصيد 196.

وقالت إدارة أمن المواصلات في البيان إنها وجدت أسلحة نارية في أمتعة المسافرين المحمولة بمعدل 8.6 بندقية لكل مليون شخص تم فحصها، وقامت الإدارة بفحص حوالي 761 مليون مسافر وطاقم في المطارات على الصعيد الوطني طوال عام 2022 وفي المتوسط ، عثرت الوكالة على سلاح ناري واحد لكل 116 الف و394 مسافرًا قامت بفحصهم.

ينص البيان على أن إدارة أمن المواصلات تخطر على الفور وكالة إنفاذ القانون بالمطار المحلي عندما يرى وكيل إدارة أمن المواصلات صورة سلاح ناري على شاشة الأشعة السينية، وتقر الوكالة ما يجب فعله بالسلاح وحامله.

وأشار التقرير الى ان إدارة امن المواصلات لا يمكن لها إصدار دعاوى جنائية وعقوبات مدنية ضد المسافر لإحضاره سلاحًا ناريًا في أمتعته المحمولة، لكنها تأخذ في الاعتبار عوامل مثل ما اذا كان السلاح به ذخيرة حيه او لا عند تحديد مقدار العقوبة المدنية، وتنص القوانين انه يتعين على الراكب الإعلان عن حمله لسلاح ناري عند تسجيل الوصول في مكتب تذاكر الطيران بالمطار.