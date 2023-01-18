أعراض سرطان الأمعاء في مراحله المبكرة

كتبت فاطمة خليل

سرطان الأمعاء أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا في جميع أنحاء العالم، ويتطور سرطان الأمعاء داخل الأمعاء الغليظة المكونة من القولون والمستقيم اعتمادًا على مكان بدء السرطان ، يُطلق على سرطان الأمعاء أحيانًا سرطان القولون أو المستقيم، في هذا التقرير نتعرف على أعراض سرطان الأمعاء، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

وغالبًا لا تظهر أي أعراض للحالات المبكرة من سرطان الأمعاء، ولهذا يوصي الأطباء بإجراء الفحوصات للأشخاص المعرضين لخطر كبير أو الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.

صعوبة التشخيص في الوقت المناسب

حتى عندما تظهر الأعراض ، فمن المحتمل أن تختلف من حالة إلى أخرى وقد تكون العلامات غير محددة.

ومع ذلك، من الضروري تشخيص المرض في الوقت المناسب من أجل العلاج الفعال هذا هو السبب في أنه من المهم أن تكون على دراية وتنبيه لأي علامات وأعراض قد تظهر ، خاصة إذا كنت أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

وفقًا لخبراء الصحة ، هناك مجموعة أعراض واحدة يمكن أن تساعدك على اكتشاف سرطان الأمعاء على الفور استشر الطبيب إذا لاحظت أي أعراض.

احترس من مجموعة الأعراض هذه لسرطان الأمعاء

وفقًا للأطباء ، فإن نزيف المستقيم هو في كثير من الأحيان العلامة الأولى والأكثر وضوحًا لسرطان الأمعاء.

يُعتقد أن الجمع بين نزيف المستقيم والتغيير في عادة الأمعاء هو علامة شائعة لسرطان الأمعاء.

بصرف النظر عن هذا المزيج ، يمكن أن يكون نزيف المستقيم في حالة عدم وجود أعراض حول الشرج مؤشرًا على الإصابة بسرطان الأمعاء.

تشير الأعراض حول الشرج إلى المشاكل التي تؤثر على المنطقة المحيطة بالشرج، مثل الحكة والألم.

ما هي هذه التغييرات التحذيرية في عادات الأمعاء؟

تتضمن بعض التغييرات المستمرة في عادات الأمعاء التي يجب أن تكون على دراية بها ما يلي:

-إسهال

-إمساك

- تغيرات في قوام البراز

- تغيرات في وتيرة استخدام الحمام

- دم في البراز

أعراض أخرى لسرطان الأمعاء

بصرف النظر عن العلامات الشائعة المذكورة أعلاه ، تشمل الأعراض الأخرى لسرطان الأمعاء ما يلي:

- عدم ارتياح مستمر في البطن مثل التقلصات والغازات والألم

- الشعور بنقص إفراغ الأمعاء

-إعياء وتعب

- فقدان الوزن غير المبرر

متى ترى الطبيب؟

من المهم ملاحظة أن الأعراض المذكورة أعلاه قد لا تكون بالضرورة ناجمة عن السرطان وقد تكون ناجمة عن حالات أخرى أقل خطورة ومع ذلك ، لا يزال من المهم عدم تجاهل هذه العلامات ومناقشتها مع طبيبك.

يجب التعامل مع الأعراض بجدية أكبر خاصة في حالة كبار السن أو إذا استمرت الأعراض على الرغم من العلاجات البسيطة هناك علاجات مختلفة متاحة اعتمادًا على موقع السرطان ومدى انتشاره.