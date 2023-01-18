أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18يناير 2023.. وعيار 21 يسجل 1800جنيه للجرام

إسلام سعيد

تشهد أسعار الذهب اليوم استقرارا ملحوظاعند 1800 جنيه للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، ويعتبر عيار 21 هو المكون الرئيس للجنيه الذهب في مصر، كما أنه الأكثر مبيعا بالنسبة لمشغولات الذهب.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 1543 جنيها.

عيار 21 سجل 1800 جنيه.

عيار 24 سجل 2057 جنيها.

الجنيه الذهب 14400 جنيه.

أسعار الذهب في مصر

لم تتحرك أسعار الذهب خلال تداولات كثيرا اليوم الأربعاء بعدما فقدت 35 جنيها مطلع الأسبوع، لتستقر أسعار الذهب عيار 21 عند 1800 جنيه للجرام، وسط فقدان الذهب لمكاسبه عالميا، ولازالت سوق الذهب في مصر تترقب تحركات سعر الصرف والتي ظلت هادئة خلال تداولات هادئة أيضا حول مستويات 29.60 جنيه للدولار.

أسعار الذهب منذ بداية 2023

شهدت أسعار الذهب ارتفاع ملحوظ منذ بداية 2023 محليا وعالميا، فى ظل الأوضاع الحالية الاقتصادية والجيوسياسية حيث يعتبر الذهب ملاذ أمن للمستثمرين وأداه تحوط جيدة، بحسب تقرير جولد بيليون لرصد أداء حركة الذهب.

وقالت gold Bullion، إن البنوك المركزية اشترت ذهب بكميات قياسية فى الربع الثالث من 2022 وجاء أداء الذهب فى 2022 على النحو التالى عالميا حقق خسائر قدرت ب 0.3% على الرغم من الخسائر إلان أن الذهب عالميا استطاع فى آخر ثلاث شهور تداول ابتلاع خسائر 5 شهور كاملة من العام الماضى ومحلياً حقق مكاسب قدرت بـ108% خلال 2022.

وأشارت جولد بيليون إلي أنه من المتوقع أن يستمر الفيدرالى الأمريكى فى السياسة التشددية برفع الفائدة وهو العائق الوحيد أمام الذهب فى تحقيق مكاسب والإستفادة من الأوضاع الراهنة ولكن إلى متى سيستمر فى رفع الفائدة! ومتى سيصل إلى مستهدفة من التضخم إذا سيكون اداء الذهب مرهون بعض الشئ من حيث تحرك الفيدرالى الأمريكى الفترة القادمة، كنا قد نشهد ذهب ضعيف تماما وأسعار منخفضة لو لم تكن هناك تطورات جيوسياسية.