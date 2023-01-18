أخبار البورصة اليوم الأربعاء 18-1-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 18-1-2023، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي ومؤشر إيجي إكس 70، فيما تراجع مؤشر إيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.049 مليار جنيه.



إيقاف تداول 8 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: بي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، وسماد مصر (ايجيفرت)، والنصر للأعمال المدنية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والإسماعيلية مصر للدواجن، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والشمس للإسكان والتعمير، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية.



البورصة تخسر 2 مليار جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي ومؤشر إيجي إكس 70، فيما تراجع مؤشر إيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.049 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 946 مليون ورقة مالية بقيمة 3.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 101.1 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.4% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.18%، والعرب على 5.43%، واستحوذت المؤسسات على 31.54% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.45%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 54.3 مليون جنيه، 53.7 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.1 مليون جنيه، 61.5 مليون جنيه، 49.4 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 15987 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 2821 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 19487 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 6579 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 2974 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 4428 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3513 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 1264 نقطة.

وصعدت أسهم 70 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 75 شركة، ولم تتغير مستويات 59 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات تعليم لخدمات الإدارة، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 3 أسهم، 250 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 1.8 مليون سهم، 10.3 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية لحليج الأقطان، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، وجدوى للتنمية الصناعية، والمهندس للتأمين، وشركة مستشفى كليوباترا عدد 150 ألف سهم، 79 ألف سهم، 1000 سهم، 1.8 مليون سهم، 89 ألف سهم، 378.8 ألف سهم، 54 ألف سهم، 36.3 ألف سهم، 9141 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 151 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد 41784 سهم.

أعلنت الشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، شراء المساهم هشام فوزي عز الدين صابر عدد 62.6 ألف سهم بسعر 1.24 جنيه بقيمة إجمالية 77.6 ألف جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 4.692% إلى 5%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة برايم لتداول الأوراق المالية.



أسهم خزينة أعلنت شركات المتحدة للإسكان والتعمير، والكابلات الكهربائية المصرية، وأوراسكوم المالية القابضة، شراء الأولى عدد 100 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 3.24% من أسهم رأس المال، وشراء الثانية 1.5 مليون سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 4.55%، وشراء الثالثة مليون سهم.

المصرية للمنتجعات السياحية

أعلنت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، اعتماد مجلس الإدارة تعيين عبد الله خالد عبد الله ممثلًا عن مقعد شركة بيت الخبرة القابضة-كامار بمجلس إدارة الشركة.