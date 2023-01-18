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آلاف الممرضين بإنجلترا يبدأون إضرابا لمدة يومين فى تصعيد للخلاف مع الحكومة

الأربعاء، 18 يناير 2023 11:21 ص
آلاف الممرضين بإنجلترا يبدأون إضرابا لمدة يومين فى تصعيد للخلاف مع الحكومة اضراب ممرضين بريطانيا
كتبت رباب فتحى

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بدأ آلاف الممرضين في إنجلترا إضرابًا عن العمل، اليوم الأربعاء، ويستمر لمدة يومين في تصعيد للخلاف على الأجور مع الحكومة، مما أدى إلى تعطيل جزء من خدمات هيئة الخدمات الوطنية الصحية، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

 

ويبدأ الممرضون فترات توقف عن العمل تصل إلى 13 ساعة يومي الأربعاء والخميس، بدءًا من الساعة 7.30 صباحًا وتستمر حتى الساعة 8.30 مساءً ، في 55 مؤسسة فى جميع أنحاء إنجلترا.

 

وتواصل الحكومة رفض التحدث إلى الكلية الملكية للتمريض (RCN) والنقابات الصحية الأخرى حول تحسين زيادة الأجور البالغة 1400 جنيه إسترليني في الفترة من 2022 إلى 2023 التي قدمت لموظفى هيئة الخدمات الوطنية الصحية.

 

وقال وزير الحكومة روبرت جينريك، إن العاملين في القطاع العام لن يحصلوا على زيادات "كبيرة" في الأجور لأن التضخم، الذي انخفض إلى 10.5٪ من 10.7٪ الشهر الماضي، وفقًا للأرقام الجديدة الصادرة يوم الأربعاء ، بدأ في التراجع.

 

وأضاف لشبكة سكاي نيوز: "أعتقد أن ما تراه مع التضخم اليوم يعني أنه إذا بدأت العوامل الدولية في العمل مؤقتًا في الاتجاه الصحيح ، فإن أسوأ شيء يمكن أن نفعله محليًا هو زيادة رواتب القطاع العام بشكل كبير وبعد ذلك ترسيخ التضخم في الاقتصاد البريطاني ، والدخول في نوع من دوامة الأجور التي من شأنها أن تكون ضارة للغاية بالاقتصاد ... علينا أن نتعامل مع هذا بحذر شديد لأن التضخم هو الشر الأكبر ".

 

ومن جانبها، طالبت الكلية الملكية للتمريض بزيادة قدرها 5٪ فوق معدل التضخم لكنها أوضحت أنها ستصل إلى حل وسط إذا بدأ ستيف باركلي ، وزير الصحة ، في مفاوضات مفصلة بشأن الأجور.

 

وأعلنت يوم الإثنين أن الممرضين سيضربون مرة أخرى يومي 6 و 7 فبراير ، وهذه المرة في 73 مؤسسة في إنجلترا وأيضًا في ويلز ، إذا لم يبدأ باركلي المفاوضات.

 

وقال ماثيو تايلور، الرئيس التنفيذي لاتحاد هيئة الخدمات الوطنية الصحية، الذي يمثل صناديق الخدمات الصحية: "لا يمكن أن يأتي هذا الإجراء الصناعي في وقت أسوأ بالنسبة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ، التي تواجه ضغوطًا غير مسبوقة."


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ريشى سوناك

رئيس الوزراء البريطانى

اليوم السابع بلس



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