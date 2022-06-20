تضامن كفر الشيخ تنظم لقاءا ترفيهيا للأندية الاجتماعية والثقافية.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت إدارة الأندية الاجتماعية والثقافية بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، لقاءا مجمعاً للأندية الاجتماعية والثقافية بنادي الحدادي بسيدي سالم، لزيارة بحيرة البرلس، برعاية اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف المحاسب السيد مسلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وبحضور الدكتورة ماجدة عمر فرحات، مدير إدارة الأندية، وعضو فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، بمشاركة نادى الزعفران بالحامول برئاسة محمد عباس مدير النادي، ونادى ميت الديبة بقلين برئاسة حسنا عبدالرحيم، ونادى الحدادي بسيدي سالم برئاسة إبراهيم القاضي.

وتحدثت الدكتورة ماجدة عمر، مدير إدارة الأندية وعضو فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، في بداية اللقاء عن أهمية التواصل واللقاءات بين الأندية وتبادل المعرفة بالأنشطة الخاصة بالأندية، وتخصيص يوماً ترفيهي لمعرفة الأماكن المهمة بالمحافظة والتي منها بحيرة البرلس وبحيرة الشخلوبة بسيدي سالم، وينعكس ذلك على أهمية تلك البيئات من حيث كونها مكاناً طبيعياً لما يقرب من 135 نوعاً نباتياً برياً ومائياً، كما أن البيئات الرطبة لها دور كبير في استقبال الطيور البرية المهاجرة. وقد أعلنت كمحمية طبيعية.

وأضافت الدكتورة ماجدة، انه من المهم زيارة بحيرة البرلس وبحيرة الشخلوبة حيث نوهت عن وجود أماكن طبيعية ومحميات طبيعية داخل محافظة كفر الشيخ وهى بحيرة الشخلوبة وهي قرية ذات طبيعة خلابة على ضفاف بحيرة البرلس، وأحد مقاصد السياحة العالمية بمحافظة كفر الشيخ وهى وقرية الشخلوبة هي القرية الوحيدة الواقعة على الساحل الجنوبي البرلس وفى الشخلوبه تشقها المراكب الخشبية ذات الألوان الجميلة المأخوذة من الطبيعة والتي يستقلها الصيادون ويعمل سكان الشخلوبة معظمهم بمهنة الصيد في البحيرة التي تمتد الى بحيرة البرلس.



.. تضامن كفر الشيخ تنظم لقاءا ترفيهي للأندية الاجتماعية والثقافية بالمحافظة



تضامن كفر الشيخ تنظم لقاءا ترفيهي للأندية الاجتماعية والثقافية بالشخلوبه



تضامن كفر الشيخ تنظم لقاءا ترفيهي للأندية الاجتماعية والثقافية بنهر النيل