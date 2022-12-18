تعرف على نسب تنفيذ أعمال تأهيل ترعة سعود بالشرقية بتكلفة 7 ملايين جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أعمال تأهيل ترعة سعود بزمام هندسة ري الحسينية وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ بها ، مؤكداً أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعى جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وجه المحافظ رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بإستمرار متابعة المنفذة للمشروع وإلزامها بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ، وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد ليعود بالنفع والفائدة على المزارعين.

ومن جانبه أشار المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال تأهيل مسافة 850 م بترعه سعود بزمام هندسة ري الحسينية من إجمالي طول 1.7 كم بنسبة تنفيذ بلغت 50 % وذلك لخدمة زمام 940 فدانا وبتكلفة إجمالية 7 ملايين جنيه، وجار مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات للانتهاء من تنفيذ المشروع ودخوله الخدمة الفعلية طبقاً للجدول الزمني المحدد.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أن أعمال التأهيل تشمل التبطين بالدبش بسمك 30 سم وأعمال خرسانية عادية بالطبقة السطحية بسمك 15سم والتبطين يشمل القاع والميول.