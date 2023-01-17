وكيل تعليم الغربية يتفقد سير امتحانات النقل فى مدارس بسيون

الغربية محمد طارق

فى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، وتزامناً مع سير امتحانات النقل للفصل الدراسى الأول 2022 / 2023. أجرى، اليوم، ناصر حسن، وكيل وزارة التربية و التعليم بالغربية ، جولة متابعة بمدارس إدارة بسيون التعليمية، وذلك

ويؤدى اليوم طلاب الصفوف الأول والثانى الثانوى العام، الأول والثالث التجارى والفندقى، الأول والرابع الصناعى، والصف الأول الزراعى، وفقا لجدول امتحانات النصف الأول من العام الدراسى 2022 / 2023.

شملت الجولة التى قام بها وكيل الوزارة، متابعة مدرسة كتامة الثانوية المشتركة، كتامة الثانوية التجارية العسكرية المشتركة، حيث اطمأن إلى سير الامتحان، وعدم وجود أى شكاوى، وتطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع اللجان، والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب داخل اللجان، ولا يوجد ما يعكر صفو سير الامتحان، بالإضافة إلى سير الامتحان الالكترونى للصف الأول الثانوى بصورة جيدة.

وخلال المتابعة وجه وكيل الوزارة إلى تحقيق الانضباط داخل جميع اللجان، والتأكيد على ضرورة منع استخدام التليفون المحمول داخل اللجان، والتأكيد على إضاءة الفصول وتهويتها، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية.

وصرح وكيل الوزارة أن اليوم يؤدى الامتحان نحو 46162 طالبا وطالبة من الصف الأول الثانوي العام مادتي اللغة الأجنبية الثانية، والتربية المهنية (صناعي -زراعي – إدارة مشروعات)، ويؤدي 39746 طالبا وطالبة من الصف الثاني الثانوي العام بالفترة المسائية، مادة اللغة الإنجليزية، فيما يؤدي 17963 طالبا وطالبة من الصف الأول والثالث التجاري والفندقي، و18979 طالبا وطالبة من الصف الأول والرابع الصناعي، و2892 طالبا وطالبة من الصف الأول الزراعي، الامتحان فى مواد مختلفة طبقاً للتخصصات والنوعيات والجدول المعلن.