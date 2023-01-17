وقال فى كلمته خلال جلسة "المؤسسات المالية الابتكار تحت الضغط "ضمن فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، إن هناك مجالا لتقديم الفرص فيما يتعلق بالابتكار، مؤكدا أن المؤسسات التقليدية تحتاج للابتكار من أجل أن يتأكدوا من أنهم لن يتراجعوا، كما يجب معرفة حاجة القطاع الحكومي والقطاع الخاص فيما يتعلق بهذا الشأن، وفقا لما أوردته قناة "الإخبارية السعودية".

وانطلقت فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2023 في مدينة دافوس السويسرية، ويستمر حتى 20 يناير الجاري، تحت شعار "التعاون في عالم غير مترابط"، وذلك بمشاركة وفد سعودي رفيع المستوى.

وسيسلط الوفد السعودي برئاسة وزير الخارجية فيصل بن فرحان، الضوء خلال مشاركته في المنتدى هذا العام على التقدم المحرز في إطار رؤية السعودية 2030، ومسيرة التحول والتنمية التي تستهدف الوصول لاقتصاد مزدهر ومتنوع ومنفتح على فرص التعاون المشترك مع العالم.