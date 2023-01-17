وزير الصحة يوجه بتكثيف متابعة خطط تطوير المنظومة الصحية فى المحافظات

كتب وليد عبد السلام

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتكثيف أعمال المتابعة والتقويم لخطط تطوير المنظومة الصحية بمحافظات الجمهورية، من خلال الإدارات المختصة بتلقى التقارير الخاصة بخطط التنمية والتطوير، الواردة من مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، وقطاعات وإدارات الوزارة المختلفة لعام 2023، بهدف متابعة تنفيذ وتقييمها وتصحيح مواطن القصور، للوصول إلى مستوى لائق من الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماعه الأسبوعى، مع قيادات الوزارة ورؤساء القطاعات والهيئات، وبمشاركة كافة وكلاء الوزارة بالمحافظات عبر تقنية الـ "فيديو كونفرانس"، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات لتذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان،أن الوزير وجه خلال الاجتماع بتوفير كوادر بشرية مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى للعمل بالإدارات المختصة، فضلًا عن توجيهه بإصدار تقارير دورية للإطلاع عليها وتقييمها، والعمل على معالجة أوجه القصور لضمان تنفيذ كافة بنود الخطط بنهاية العام 2023.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير تابع خلال الاجتماع معدلات الأداء الخاصة بالرقابة على المنشآت الصحية بالمحافظات، من خلال الفرق المختصة، لافتًا إلى توجيه الوزير بتكثيف عمل الإدارات المسؤولة عن الجودة، ومتابعة تنفيذ ملاحظات الفرق الرقابية بالوزارة والمديريات الصحية بمختلف محافظات الجمهورية، فضلًا عن توفير تدريبات للعاملين بتلك الإدارات، مؤكدًا على أهمية توحيد آليات وسياسات العمل وتطويرها وفقًا للأسس والمعايير العالمية، بما يضمن تعظيم الاستفادة من منظومة الرقابة وتحسين جودة الأداء بالمنشآت الصحية.

وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول عرض الخطة المستقبلية ومحاور العمل الخاصة بمباردات رئيس الجمهورية لتحسين الصحة العامة لعام 2023، فضلًا عن نتائجها للعام الماضى 2022، مشيرًا إلى تلقى 6 مليون و471 ألف و396 استفسار وشكوى من خلال البوابة الإلكترونية لخدمات وزارة الصحة خاصة بـ (المبادرات الرئاسية، التطعيمات المنزلية، كورونا المستشفيات، كورونا الإسعاف، كورونا المنزل، قوائم الانتظار خدمات وعلاج، التجارب الإكلينيكية، الابلاغ عن الأعراض الجانبية)، لافتًا إلى التعامل مع 100% مع الحالات.

كما اطلع الوزير على الخطط الاستراتيجية الخاصة للمبادرات لعام 2023، والتى تتضمن (بدء العمل بالاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية، تحديث استراتيجية مكافحة الأمراض غير السارية 2023-2030، تحديث استراتيجية الالتهاب الكبدى الفيروسى 2023-2030)

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير اطلع على الخطة الخاصة بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الفيوم لتحسين خدمات الصحة العامة، وفقًا للبيانات الديموجرافية للمحافظة، كما اطلع على مشروعات الربع الأول والثانى والثالث والرابع، فضلًا عن تطورات العمل ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظة.