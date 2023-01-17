وزير الأوقاف يلقى كلمة بافتتاح المؤتمر الأفريقى لتعزيز السلم بموريتانيا اليوم

كتب على عبد الرحمن

يشارك الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، فى أعمال الملتقى الثالث للمؤتمر الأفريقى لتعزيز السلم، والذى يعقد بالعاصمة نواكشوط بدولة موريتانيا فى الفترة من 17 إلى 19 يناير الجارى بعنوان: "ادخلوا فى السلم كافة".

ومن المقرر أن يلقى وزير الأوقاف، كلمة فى الجلسة الافتتاحية لأعمال مؤتمر "ادخلوا فى السلم كافة، وذلك فى إطار اهتمام الدولة المصرية بعمقها الأفريقي، وحرصها على التعاون والتواصل مع جميع دول القارة ، وبخاصة فى مجال نشر الفكر الوسطى وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن ديننا الحنيف ، والعمل على إحلال السلام بمختلف دول القارة.

جدير بالذكر أن المؤتمر يعقد برعاية وتشريف الرئيس الموريتانى، وقيادات الدولة الموريتانية ونخبة واسعة من وزراء الشئون الإسلامية بقارة أفريقيا بصفة عامة وغرب أفريقيا بصفة خاصة.

وقال وزير الأوقاف، فى تصريحات سابقة: "إننا نفهم الدين على أنه فن صناعة الحياة والبناء لا الموت ولا الهدم، فكل ما يؤدى إلى البناء والتعمير وقوة الأوطان وصالح الإنسان، إنما هو من صميم مقاصد الأديان، فحيث تكون المصلحة المعتبرة فذلك شرع الله (عز وجل)، وكل ما يؤدى إلى الهدم أو القتل أو الإفساد فى الأرض، فلا علاقة له بالأديان، ولا بالإنسانية أصلا".