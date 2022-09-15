هل يعاقب القانون من فشل فى قتل نفسه ومن حرضه على ذلك؟.. اقرا التفاصيل

كتب – أحمد عبد الهادى

العديد من المواطنين يتسال عن القوانين التى تجرم قتل النفس فى حالة انقاذ قاتل نفسه، هل يتم معاقبته ؟ هل هناك عقوبة لمن حرض أو كان السبب فى ذلك؟، أسئلة كثيرة دارت فى ذهان الجميع، واليوم السابع يقدم للقراء العقوبة القانونية لمن حاول قتل نفسه وفشل في ذلك.

قتل النفس يعد جريمه في بعض التشريعات يعاقب عليها والبعض الاخر لا يعاقب عليه ولذلك فان جريمة قتل النفس من الجرائم الخاصه ذات الظروف والملابسات الخاصة، فلابد من علاج الشخص الذى يحاول قتل نفسه نفسيا لعدم إقدامه على تكرار ذلك مستقبلا وإيجاد العقوبة الرادعة لمن يحرض على قتل نفسه وإزهاق النفس التى حرم الله قتلها إلا بالحق وفقا لما تشرعه القوانين للمحافظة على الحياة.

لا عقاب في حالة تمام الجريمة لان الجاني والمجني عليه يكون شخصاً واحداً ولكن بعض التشريعات نظمت عقوبات على الروع فى اقتل النفس مثل القانون الهندى والسويسرى والانجليزى والجزائرى والبعض منها يعدها جنايه والبعض الاخر يعدها جنحه لانها تتعرض لاسمى شئ وهو جسد وروح الانسان فازهاق الروح بقتل الجسد سواء بالانتحار او غيره من السوك الاجرامي وهو ما جرمته كل الشرائع السماوية.

القانون المصري لا يجرم قتل النفس او الشروع فيه وهو يحتاج لتعديل تشريعي لوضع من يحاول قتل نفسه تحت الملاحظة والعلاج النفسي ومعاقبة من يرفض العلاج بعقوبات بسيطة لمجرد الردع عن تكرار هذه الظاهرة .

القانون جرم جريمة التحريض علي قتل النفس لانها تبث روح التشاؤم والانهزام في نفوس المصريين كما انها تحسن وتبسط فكرة قتل النفس او الموت وكأنها امر بسيط يحق لاي شخص بكل بساطة ان يفكر في الموت، وهو ما يكون معاقب عليه قانونا طبقا لنص المادة 177 من قانون العقوبات لقيام المحرض بتحسين امر يعد جناية في القانون وهو التحريض علي قتل النفس، كما يجب محاسبة كل من يبث اخبار او اشاعات من شأنها بث روح الاحباط والتشاؤم لدى المصريين، حتى نحد بقدر الإمكان من هذه الظاهرة الغريبة.