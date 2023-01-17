اليوم السابع
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وزيرة التضامن تبحث مع وزير التنمية بسنغافورة برامج الحد من الزيادة السكانية

الثلاثاء، 17 يناير 2023 02:51 م
وزيرة التضامن تبحث مع وزير التنمية بسنغافورة برامج الحد من الزيادة السكانية جانب من اللقاء
كتب مدحت وهبة

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استقبلت  الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ماساجوس ذو الكفل وزير التنمية الاجتماعية والأسرة بجمهورية سنغافورة، ودومينيك جوة سفير جمهورية سنغافورة لدى جمهورية مصر العربية، بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي.


وشهد اللقاء التباحث حول البرامج والأنشطة الداعمة لاستقرار الأسرة في كلا البلدين؛ حيث استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي البرامج والأنشطة المختلفة التي تنفذها الوزارة وتستهدف استقرار الأسرة المصرية، منها المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" والذي يستهدف تأهيل المقبلين على الزواج بما يضمن الاستقرار النفسي والاجتماعي ويحافظ على كيان الأسرة الحديثة، وكذلك مكاتب الاستشارات الأسرية، ومراكز خدمة المرأة العاملة، وصندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعى.

وأوضحت القباج أن الدولة المصرية تعمل كذلك على برامج التعافي من الإدمان والمخدرات، بالإضافة إلى مراكز استضافة وتوجيه المرأة، وبرنامج وعي للتنمية المجتمعية، وبرنامج "2كفاية" للحد من الزيادة السكانية، مشيرة إلى أن كل تلك البرامج تهدف إلى تحقيق الاستقرار للأسرة المصرية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى التعاون والتنسيق الدائم بين الوزارة ودار الإفتاء المصرية، والتي قامت باستخدام دليل برنامج «وعي للتنمية المجتمعية» لإصدار فتاوي على الموضوعات المتواجدة به، كي يكون هناك موائمة بين الرسائل الدينية والاجتماعية.

من جانبه؛ قال ماساجوس ذو الكفل وزير التنمية الاجتماعية والأسرة بجمهورية سنغافورة إن بلاده تضع الاهتمام بالأسرة على رأس أولوياتها، وتعمل على تنمية الأسرة ومكافحة كافة المخاطر التي تواجهها بما يشمل العولمة وآثارها السلبية على الأسرة.

ودعا وزير التنمية الاجتماعية والأسرة بجمهورية سنغافورة وزيرة التضامن الاجتماعي لحضور المؤتمر الذي ستنظمه بلاده عن الأسرة، مؤكدا ضرورة تواجد مصر وحضورها المؤتمر باعتبارها إحدى الركائز الاستراتيجية في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال

 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

وزيرة التضامن الاجتماعى ونظيرها فى سنغافورة
وزيرة التضامن الاجتماعى ونظيرها فى سنغافورة

 

وزيرة التضامن مع وزير التضامن فى سنغافورة
وزيرة التضامن مع وزير التضامن فى سنغافورة

 


وزيرة التضامن وزير التنمية بسنغافورة

الزيادة السكانية

مشكلة الزيادة السكانية

دعم استقرار الاسرة



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