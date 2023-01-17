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مواصفات رغيف الخبز البلدى لغير حاملى البطاقات التموينية.. التفاصيل

الثلاثاء، 17 يناير 2023 10:35 ص
مواصفات رغيف الخبز البلدى لغير حاملى البطاقات التموينية.. التفاصيل مخابز - أرشيفية
كتب - مدحت وهبة

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تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية قريبا الخبز البلدى لغير حاملى البطاقات التموينية بالتكلفة الفعلية، وذلك فى إطار حرص الوزارة لتخفيف العبء على المواطنين وسيتم تحديد سعر الخبز بالتكلفة والذى سيكون أسعاره أقل من سعر الخبز الحر "السياحى" فى الأسواق.
 
وبمجرد تطبيق هذه المنظومة، يستطيع المواطن ممن ليست لديه بطاقة تموين الحصول على الخبز البلدى بسعر التكلفة، من خلال إتاحة كارت ذكى مسبوق الدفع يحصل عليه غير المقيدين فى منظومة الدعم من مكاتب البريد، ومن المقرر أن تبدأ الوزارة بتطبيق التجربة بشكل تجريبى بأحد المنافذ للوصول الى طريقة لطرح الخبز بالتكلفة الفعلية بسهولة ويسر للمواطن .
 
وتحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور عَلى المصيلحىُ وزير التموين على توفير الخبز المدعم أيضا لما يقرب من 72 مليون مواطن مقيدين على بطاقات التموين، حيث يتم صرف 5 أرغفة يوميا لكل مواطن مقيد بالبطاقة بسعر الرغيف 5 قروش.
 
كما تسعى الوزارة أيضا حاليا لتوفير الخبز البلدى للمواطنين غير حاملى البطاقات التموينية بوزن 90 جرام وبسعر التكلفة وأقل من الخبز السياحى فى إطار حرص الوزارة على توفير خبز جيد وبسعر منخفض، ومن المقرر أن يكون سعر الرغيف لغير حاملى البطاقات التموينية بـ 90 قرشا، ولكن حتى الآن لم تقرر الوزارة بشكل رسمى سعر الرغيف لغير حاملى البطاقة التموينية .
 
على جانب آخر تمد وزارة التموين والتجارة الداخلية معارض "أهلا رمضان" بالعديد من المحافظات المختلفة، لتوفير السلع الغذائية، وطرحها بأسعار مخفضة، وسط إقبال المواطنين على شراء السلع الأساسية، كما تطرح وزارة التموين السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق، كذلك صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات والدفعة الخامسة من الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

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