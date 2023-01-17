مكتبة الضبعية بالأقصر تناقش خطورة الألعاب الإلكترونية على الأطفال.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تتنوع الأنشطة الثقافية والفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة من خلال فرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، حيث عقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "خطورة الألعاب الإلكترونية على الأطفال" حيث أوضح مصطفى عبد العاطى مسئول المكتبة، ما هى الألعاب الإلكترونية والأضرار الناتجة من الألعاب الإلكترونية وحلول لها.

وفى نفس السياق، عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "التنمر الإلكتروني"، حيث أوضحت إيفون إيليا مسئولة القصر، تعريف التنمر الإلكتروني وأنواعه وأسبابه والآثار الجانبية له والفرق بين التنمر الإلكتروني والعادى، بجانب ذلك عقدت محاضرة بعنوان"المرأة ودورها فى بناء الأسرة" وقالت الدكتورة علا على إبراهيم، أن المرأة هى كل المجتمع والأسرة أساسها المرأة والبنت أقرب إلى الأسرة من الولد واحتواء المرأة للأسرة ودورها فى تدبير الأمور المنزلية.

وعقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان"دور الأسرة في دعم أبنائنا من ذوي القدرات الخاصة" تحدثت حياة عبد الرحيم أخصائي نفسي وباحث إكلينكي، عن دور الأم من أول الحمل ودور الأسرة بعد الولادة تقبل الطفل والاهتمام بعلاجه وتنمية مهاراته ومتابعته، بجانب ذلك عقد القصر محاضرة بعنوان "ذكري 25 يناير"، حيث أوضح لطفى عيد مسئول القصر، الفرق بين الثورة والانقلاب وأسبابها سوء الأحوال السياسية والاقتصادية وانتشار البطالة وقيام الثورة ومعاناة الشعب وثورة 30 يونيو وتصحيح الأوضاع، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة موتيفات تنفيذ نرمين سمير.

فيما أعد قصر ثقافة حاجر العديسات عرض إنشاد ديني للمنشد علي السعدي قصيدة بعنوان "فؤادي"، وكذلك أعد قصر ثقافة أرمنت أمسية شعرية للشاعر على حسان قصيدة" مسايرة"، كما أقام قصر ثقافة حسن فتحى أمسية شعرية للشاعر أحمد شمس الدين الأمير ألقى قصيدة بعنوان"ياعم ياجزار"، بالإضافة إلى ذلك أعد القصر حدوتة مصرية بعنوان"السبوع" سردتها سلوى جودة، وقدمت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط أمسية شعرية من مختارات الشاعر عبد الرحمن الأبنودي ألقتها الدكتورة بسنت الصادق، بالإضافة إلى ذلك نفذت المكتبة ورشة رسوم أطفال بعنوان "عالم البحار" نفذتها حجاجية خيري، بينما أعد المركز الحضري دوري ثقافي لأطفال القرية أسئلة في المعلومات العامة أداره عوض الله محمد.