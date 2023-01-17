محاضرات وأمسيات شعرية وورش فنية لدعم السيدات والأطفال بـ"ثقافة الأقصر".. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، حيث عقد قصر ثقافة حوض الرمال محاضرة بعنوان "حق الجار"، حيث تحدث طه أبو الفضل مسئول القصر، عن حق الجار والحقوق والواجبات للجيران وأن جميع الكتب تحث على حسن الجوار، وكذلك أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه خيرنا وصلاح أمرنا فى ديننا ودنيانا وآخرتنا.

وبجانب ذلك أعد قصر ثقافة حوض الرمال، ورشة حكى للأطفال بالقرية عن قصة "سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم"، والتى تناول فيها محمد عبيد مسئول بالقصر، في القصة السيرة الذاتية لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصفاته وأفعاله الكريمة، كما أعد عرض مسرح عرائس للأطفال بالقرية لتوصيل المعلومات تناول موضوع "التنمر"، حيث أوضحت منى عبدالرحمن مسئولة المسرح، كيفية التخلص منها والوسائل المساعدة، بالإضافة إلى ذلك أعد عرض إنشاد ديني وتواشيح في ذكر الله للمنشد محمود بهيج والذى أنشد قصيدة "الصلاة على خير البرية".

وأعد قصر ثقافة حاجر العديسات عرض إنشاد ديني للمنشد علي السعدي لقصيدة بعنوان "فؤادي"، وكذلك أعد قصر ثقافة أرمنت أمسية شعرية للشاعر على حسان لقصيدة "مسايرة"، كما أقام قصر ثقافة حسن فتحى أمسية شعرية للشاعر أحمد شمس الدين الأمير ألقى قصيدة بعنوان "يا عم يا جزار"، بالإضافة إلى ذلك أعد القصر حدوتة مصرية بعنوان "السبوع" سردتها سلوى جودة، وقدمت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط أمسية شعرية من مختارات الشاعر عبد الرحمن الأبنودى ألقتها الدكتورة بسنت الصادق، بالإضافة إلى ذلك نفذت المكتبة ورشة رسوم أطفال بعنوان "عالم البحار" نفذتها حجاجية خيري، بينما أعد المركز الحضري دوري ثقافي لأطفال القرية أسئلة في المعلومات العامة أداره عوض الله محمد.