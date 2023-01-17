مصرع شابين فى حادث تصادم مروع بطريق ديرب نجم الزقازيق

الشرقية- فتحية الديب

لقى شابان مصرعهما بمدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، اليوم، إثر تعرضهما لحادث تصادم مروع بطريق" ديرب نجم- الزقازيق".



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق ديرب نجم- الزقازيق، وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل بمقطورة وسيارة ملاكى ودراجة بخارية، وأسفر الحادث عن مصرع رضا س ع ع " 18 عاما مقيم منشأة صفوت، و" صلاح ع م ع " 18 عاما مقيم منشاة صهبرة، وتم نقل جثتى الشابان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ديرب نجم المركزى تحت تصرف النيابة العامة.



وتبين من التحريات الأولية أثناء سير سيارة نقل بمقطورة قادمة من اتجاه الزقازيق ديرب نجم، حاول قائد سيارة ملاكى تخطيها وتصادف مرور دراجة بخارية قيادة شابين بين السيارتين ، قادمة من اتجاه ديرب نجم الزقازيق، مما أسفر عن وقوع الحادث و مصرع الشابان متأثران بإصابتهما، تم تم التحفظ على قائدى السيارتين النقل والملاكى، وإصطحابهما إلى ديوان مركز شرطة ديرب نجم وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال أهالى الشابين وصرحت بالدفن وتسليم الجثتين لذويهما، عقب إنهاء الإجراءات القانونية.



وفى سياق متصل قررت نيابة أبوكبير العامة، حبس شاب لقيامه بث مقاطع إباحية لعدد من النسوة، من خلال مواقع التواصل الإجتماعى، لعرضها على الرجال للقيام بعمل محادثات بمقابل مادى، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.



تلقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد القبض على " محمد ال أ ص" 30 عاما مقيم نطاق مركز أبوكبير، لقيامه بإدارة حساب على موقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك، وبث عليه مقاطع اباحية لعدد من النسوة يمارس عليهن أعمال القوادة، وذلك من اجل عرضها على الرجال لعمل محادثات مقابل مبلغ مادي يرسل إليه من خلال خدمات فورى، تم التحفظ على المتهم وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 292 إداري أبو كبير لسنة 2023، وتم إحالته للنيابة العامة بأبوكبير لمباشرة التحقيقات معه.



وتبين من تحقيقات النيابة العامة مع المتهم أن له سجل إجرامي وسبق اتهامه في القضايا الأتية، القضية رقم 6571 لسنة 2020 جنح أبوكبير مخدرات، والقضية رقم 6239 لسنة 2018 جنح أبوكبير مخدرات، والقضية رقم 6239 جنح ابوكبير لسنة 2018 مخدرات، كما تم اتهامه فى قضايا أخرى متنوعة ما بين سلاح وضرب وتبديد.