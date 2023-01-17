اليوم السابع
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مستشار الرئيس للصحة: حالات كورونا قليلة والمضاد الحيوى يؤخذ بواسطة طبيب

الثلاثاء، 17 يناير 2023 07:47 م
مستشار الرئيس للصحة: حالات كورونا قليلة والمضاد الحيوى يؤخذ بواسطة طبيب الدكتور محمد عوض تاج الدين
الأمير نصرى

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن فصل الشتاء يشهد مجموعة من الفيروسات، منها أوميكرون، والحالات عددها قليلة وليست شديدة وبعض الحالات تستدعى دخول المستشفيات لكنها قليلة، والانفلونزا موجودة لكنها قليلة، والوضع الحالى يشهد الأعداد المعتادة لمثل هذا الفصل من السنة.
 
وأضاف محمد عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذى يقدمه الإعلامى سيد على، أن أعراض الفيروسات التنفسية غالبا لا يكون فيها حرارة، وليس بالضرورة فى الالتهابات الفيروسية أن تكون هناك حرارة، وإذا حدث ارتفاع فى درجة الحرارة يجب أن نأخذ احتياطاتنا.
 
أوضح محمد عوض تاج الدين أن الكثير من الإصابات الموجودة حاليا ليس بها ارتفاع فى درجات الحرارة، لافتا إلى أن المضاد الحيوى يؤخذ بواسطة الطبيب لانه هم من يحدد احتياج المريض له أما لا، مؤكدا، نرصد الوضع الوبائى للفيروس على جميع المستويات.
 
وأكد أنه أى شخص يصاب بأعراض تنفسية بسيطة عليه أن يأخذ أدوية بسيطة منها براساتيمول، وأى شخص مصاب بأحد هذه الفيروسات لابد أن يجلس فى المنزل وإذا خرج لسبب ضرورى يجب أن يرتدى ماسك.
 

كورونا

اوميكرون

عوض تاج الدين

وزاره الصحه

الصحه

المضاد الحيوى



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