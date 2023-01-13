مستشار الرئيس للصحة: 75% من المرضى يحصلون على مضادات حيوية بدون وصفات طبية

كتب : وليد عبد السلام

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤن الصحة ، أن 75% من المرضى يحصلون على المضادات الحيوية خارج المستشفيات ودون وصفات طبية من طبيب، بينما 25% من المرضى يحصلون عليها داخل المستشفيات، مشيرا إلي أن هناك استخدام سيئ للمضادات الحيوية، وينبغى أن يكون هناك ترشيد لاستخدام المضادات الحيوية .

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤن الصحة، أن المادة الفعالة لاينوزوليد من المضادات الحيوية الهامة الخاصة بعلاج العدوى البكتيرية خاصة فى ظل جائحة كورونا ، مشيرا إلي الرئيس عبد الفتاح السيسى كان له فضل كبير في توفير كافة المستحضرات الدوائية واللقاحات الخاصة بجائحة كورونا، وتابع: لدينا 176 مصنع دواء تستهدف توفير كافة الأدوية .

وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية ل شؤن الصحة خلال فاعليات المؤتمر الصحفى المنعقد بأحد فنادق القاهرة مساء اليوم بحضور 300 طبيب حول الإستخدام الآمن للمضادات الحيوية فوكسازولدين، لافتا إلي أن الفترة المقبلة ستشهد تطورا في إنتاح الكضادات الحيوية .

وأشار الدكتور محمد عوض تاج الدين إلي أنه تم هناك استخدام غير رشيد للمضادات الحيوية، وتابع: وضعنا الأدلة الارشادية الكاملة الخاصة ببرتوكولات العلاج الخاصة بالمضادات الحيوية، مشيرا إلي أنه خلال فترة بسيطة سيتم إصدار أحدث الأدلة الارشادية لاستخدام المضادات الحيوية فوكسازولدين .

وقال إن الوضع الوبائى لكرونا آمن ونجحنا في احتواء أزمة كورونا، مضيفا أن هناك تحورات في الفيروسات بشكل مستمر ويجب توعية المريض بمتى يحصل على مضاد حيوى؟ ، وأشار إلي أهمية نشر الوعى بخطورة الاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية.

واستكمل: يجب ألا ننساق وراء رغبات المريض في طلب المضاد الحيوى إلا إذا كان المريض في حاجة لذلك فعليا، خاصة بعد تحول العدوى الفيروسية لبيكتيرية .

ومن جانبها أكدت الدكتورة جيهان العسال مقرر اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، أن الإستخدام الآمن للمضادات الحيوية ضرورة حتمية للقضاء على مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.

وقالت الدكتورة جيهان العسال مقرر اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن الاستراتيجية الوطنية لترشيد استخدام المضادات الحيوية، والاستخدام الرشيد للدواء تمثل تحولا نحو حماية المريض من الأضرار التى تنتج عن الاستخدام غير الرشيد لها.

وأشارت إلي أنه يجب استخدام المضادات الحيوية تحت إشراف طبى، حيث يؤدي الإفراط في استخدام المضادات الحيوية إلى ظهور سلالة من البكتيريا مقاومة لأنواع المضادات الحيوية.