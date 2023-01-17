محافظ القليوبية يفتتح عيادات التأمين الصحى بطوخ بعد تطويرها لخدمة مواطنى المدينة

القليوبية إبراهيم سالم

افتتح، اليوم، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عيادات التأمين الصحي بمدينة طوخ بعد تطويرها وتجديدها لتقديم خدمة لائقة بمنتفعي التأمين الصحي بمدينة طوخ، وذلك بحضور الدكتور جمال سلامة مدير عام التأمين الصحي، والدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة، وأحمد وزيري رئيس مدينة طوخ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وتفقد محافظ القليوبية، العيادات بعد تجديدها وتطويرها، وتبلغ مساحة المبنى 512 م2 تقريبا وبلغت تكلفة التشطيبات والفرش نصف مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة، ويتكون من دور أرضي وأول علوي ويحتوي الطابق الأرضي على استقبال وصيدلية وغرفة للأمن والطابق الثاني يحتوي على عيادات الباطنة والعظام والمسالك والأنف والأذن والرمد والنساء والأطفال وغرفة للحاسب الآلي.

وأعرب المحافظ، عن سعادته بافتتاح مبنى عيادات التأمين الصحي بعد تطويره ورفع كفاءته كإضافة قوية لمنظومة الخدمات التي يقدمها فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي والتي تعتبر أحد أهم ركائز المنظومة الصحية بجانب مستشفيات مديرية الصحة والمستشفى الجامعي، مؤكداً على أن الدولة تولي قطاع الصحة أهمية كبيرة من خلال توفير كافة الأجهزة والمعدات الطبية والكوادر البشرية، لتقديم خدمة طبية وعلاجية تليق بالمواطن المصري ضمن توجيهات القيادة السياسية بتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين .



افتتاح عيادات التأمين الصحي بطوخ



جانب من الافتتاح



خلال الافتتاح



خلال الجولة