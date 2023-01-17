كيف تدمج العسل فى نظامك الغذائى للحصول على فوائده الغذائية؟

كتبت إيناس البنا

فوائد العسل ندركها جيدا، من زيادة جهاز المناعة إلى تعزيز الهضم الصحي، فيما يلي نقدم الطرق الرائعة لدمج العسل في نظامك الغذائي.

لماذا يجب على المرء أن يدخل العسل في نظامه الغذائي؟

العسل له فوائد طبية وفسيولوجية هائلة ، مما يجعله الأكثر استخدامًا. يتمتع بالتوازن الصحيح للطبيعة، من تهدئة بشرتك إلى علاج جروحك.

يحتوي العسل وفقا لموقع " healthline" على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من الالتهابات. يمكن أن يسبب الالتهاب مجموعة من المشكلات الصحية، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان واضطرابات المناعة الذاتية.

كشفت إحدى الدراسات أن مضادات الأكسدة في عسل الحنطة السوداء يمكن اكتشافها في بلازما الدم ، مما يعني أن تناول العسل يمكن أن يعزز نشاط مضادات الأكسدة في الجسم.

طرق بسيطة لإدراج العسل في نظامك الغذائي اليومي



(1) استخدمه بالماء الدافئ

تدرب على شرب الماء الدافئ مع العسل كل صباح عندما تستيقظ، ينظف جسمك، ويعزز مزاجك ، ويساعد على الهضم، ويعزز مناعتك، إذا كنت من عشاق اللياقة البدنية ، ففكر في شرب الماء الساخن بالعسل بعد التمرين للحصول على فوائد أكبر.

(2) أضفه إلى الشاي الخاص بك

كثير من الناس يعتبرون الشاي مشروبًا لا بد منه. نادرًا ما يدركون أنه كلما شربوا المزيد من الشاي ، زاد تناول السكر. هذا يسبب عددا من المشاكل الصحية الرئيسية. ابدأ في القضاء عليه اليوم. لتجنب الأمراض في المستقبل ، استبدل السكر بالعسل. عندما تفعل هذا ، فإنك تبدأ طريقك نحو أسلوب حياة أكثر صحة.

(3) قم بتضمينها في حلوياتك

على الرغم من أن إضافة العسل إلى معجناتك لن يمنحك نفس النكهة التي توفرها السكريات ، إلا أنه سيثبت تدريجيًا أنه أفضل وأكثر تغذية من السكريات اليومية، نتيجة لذلك ، من أجل نمط حياة أكثر صحة ، حاول استخدام العسل في الحلويات أيضًا.

(4) مزجه مع الحليب

إن إقران العسل بكوب دافئ من الحليب هو أفضل قرار تتخذه على الإطلاق، يساعد كوب الحليب الدافئ مع العسل على النوم المريح، لذلك ، إذا كنت ترغب في الاستمتاع بنوم رائع وتخفيف التوتر ، اشرب كوبًا دافئًا من الحليب مع العسل قبل الليل.

إن تضمين العسل في نظامك الغذائي المعتاد سيفعل لك المعجزات، لجني الفوائد الرائعة للعسل ، قم بإدماجه في نظامك الغذائي في أسرع وقت ممكن، اختر أفضل ما يناسب نظامك الغذائي وعاداتك من القائمة أعلاه. بمجرد أن تقرر كيف تريد دمجها في نظامك الغذائي ، ابدأ في فعل ذلك كل يوم لجني الفوائد.