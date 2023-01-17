كليفرلي: لندن وواشنطن مستمرتان فى دعم أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

قال جيمس كليفرلي وزير الخارجية البريطاني، إن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا مستمرتان في دعم أوكرانيا.

وأضاف وزير الخارجية البريطاني خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأمريكي في العاصمة الأمريكية واشنطن، ونقلته قناة القاهرة الإخبارية: سنقدم أسلحة ثقيلة لأوكرانيا، ولن نمل من دعم أوكرانيا.

وتابع وزير الخارجية البريطاني سنجعل روسيا معزولة أكثر من أي وقت مضى، وسنقدم مزيدا من الدعم العسكري للقوات الأوكرانية .

وقال وزير الخارجية البريطاني، إن العدوان الروسي على أوكرانيا أكبر خرق للقوانين الدولية، متابعا: لا نستطيع تجاهل الصين وكيفية التعامل معها في مسائل عديدة.

وأضاف وزير الخارجية البريطاني: الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا عازمتان على دعم أوكرانيا في مواجهة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.