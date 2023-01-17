كفر الشيخ: لم نرصد مخالفات بالامتحانات وإعلان نتائج تظلمات انتدابات الإعدادية

كفر الشيخ - محمد سليمان

تابع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل الصفوف الثاني الثانوي والرابع والخامس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، حيث اطمأن إلى حسن سير الامتحانات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مؤكداً عدم تلقي الغرفة أي شكاوى أو مخالفات.

وأدى 24419 طالبا بالصف الثاني الثانوي امتحانات مادة الكيمياء والرياضيات التطبيقية الشعبة العلمية والجغرافيا والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، وأدى 81047 طالبا وطالبة في الصف الرابع الابتدائي في امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وأدي 74313 طالبا وطالبة في الصف الخامس الابتدائي في مادة اللغة الإنجليزية، وأدي 71687 طالبا وطالبة بالصف الأول الإعدادي في مادتي العلوم والهندسة، وأدي 63740 طالبا وطالبة بالصف الثاني الإعدادي في مادتي الجبر والإحصاء والدراسات الاجتماعية.

وعلى جانب آخر أعلنت الادارات التعليمية بمحافظة كفر الشيخ نتيجة التظلمات للمراقبين والملاحظين في الشهادة الاعدادية، الخاصة بأعمال الانتدابات بين الإدارات التعليمية، لتقريب المسافات للمراقبين والملاحظين، لتخفيف الأعباء عنهم، بتوجيهات اللواء جمال نور ،محافظ كفر الشيخ، بإشراف ومتابعة محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، جاء ذلك استجابة للشكاوى التي تلقاها اللواء جمال نور الدين، محافظة كفر الشيخ، لتضرر المراقبين والملاحظين، من أعمال الانتدابات.

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن انتداب المراقبين والملاحظين بين الإدارات التعليمية للمشاركة في أعمال امتحانات الشهادة الاعدادية، جاء بناء على تعليمات وزارة التربية والتعليم، وأنه تم تشكيل لجان من الإدارات التعليمية ومن شئون الطلاب بالمديرية، و من قسم التعليم الاعدادي لاستقبال التظلمات بإدارة شئون الطلاب بمديرية التربية والتعليم، وتم الاعلان عن نتيجة التظلمات بالإدارات التعليمية.



جانب من متابعة اعمال الامتحانات



متابعة اعمال الامتحانات من غرفة العمليات



متابعة اعمال الامتحانات