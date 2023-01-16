وكيل تعليم كفر الشيخ يهنئ بطل المصالح ويترأس لجنة تقييم مسئولي أنشطة توكاتسو

كفر الشيخ- محمد سليمان

هنأ محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، فريق مديرية التربية والتعليم، لفوزه بالمركز الأول على مستوى محافظة كفرالشيخ فى لعبة تنس الطاول، وذلك في إطار مسابقة المصالح الحكومية، وسيمثل فريق مديرية التربية والتعليم المحافظة على مستوى الجمهورية.

تكون فريق المديرية من محمد محمد سعد أبو حلاوة، إدارة دسوق، ووليد محمد عبدالعزيز الجندي، إدارة غرب كفرالشيخ، وعادل حكيم مسعد بخيت، إدارة قلين، بالإضافة إلى اللجنة المشرفة محسن هيكل، ووائل بشته.

وعلى جانب آخر ترأس محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ لجنة لتقييم واختيار مسئول أنشطة توكاتسو، للمتقدمين للعمل كمسئول أنشطة توكاتسو، وفقاً لكتاب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني "وحدة إدارة مشروع المدارس المصرية اليابانية) للعام 2022م.

جاء ذلك بحضور دكتور علاء جوده، وكيل المديرية، و ضياء الشامي، مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، وأيمن شعبان، مسئول التوكاتسو بالمديرية، ومحمد عبد الوهاب، مدير إدارة تنسيق وظائف التعليم العام.

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تفقد أعمال الامتحانات بمدرسة الشهيد الشهيد عزت الشافعي الثانوية بنات القديمة التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ ، وتابع أداء طلاب الصف الأول الثانوي لامتحان مادتي الرياضيات والتاريخ ، مشيرا إلى أن 27302 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي، أدوا امتحان مادة الرياضيات والتاريخ ، وتغيب عن أداء الامتحان 106 طالب وطالبة، كما تابع أعمال الامتحانات لسنوات النقل بمراحل التعليم المختلفة من غرفة العمليات بالمديرية.



الحضور اثناء المقابلة



لجنة تقييم مسئول أنشطة توكاتسو



مديرية التعليم بكطل دوري المصالح في لعبة تنس الطاولة