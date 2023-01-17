قمة ثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين بقصر الاتحادية اليوم

يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، اليوم الثلاثاء، قمة ثلاثية مع الملك عبد الله الثانى ابن الحسين ملك الأردن، والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.
قمة ثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين بقصر الاتحادية اليومالثلاثاء، 17 يناير 2023 02:02 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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