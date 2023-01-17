قمة ثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين بقصر الاتحادية اليوم

كتب محمد الجالى

يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، اليوم الثلاثاء، قمة ثلاثية مع الملك عبد الله الثانى ابن الحسين ملك الأردن، والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.