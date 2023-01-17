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قمة ثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين بقصر الاتحادية اليوم

الثلاثاء، 17 يناير 2023 02:02 م
قمة ثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين بقصر الاتحادية اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، اليوم الثلاثاء، قمة ثلاثية مع الملك عبد الله الثانى ابن الحسين ملك الأردن، والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

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