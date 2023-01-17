اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 يناير 2023 07:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

فريق تنس الطاولة بالجيزة يفوز بدورى المصالح الحكومية

الثلاثاء، 17 يناير 2023 07:21 م
فريق تنس الطاولة بالجيزة يفوز بدورى المصالح الحكومية فوز فريق تنس الطاولة
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حقق فريق تنس الطاولة بمحافظة الجيزة بطولة كأس دوري المصالح الحكومية بالجيزة للموسم الرياضي 2022/2023، حيث حصل على المركز الأول والميدالية الذهبية في البطوله بعد الفوز في مبارة اليوم علي فريق الصوت والضوء.

ويعد هذا الكأس ثاني كأس رياضي يحصل عليه فريق تنس الطاولة بديوان عام محافظة الجيزة، حيث قام بالحصول على الميدالية الفضية والمركز الثاني في العام الماضي ويرجع هذا للدعم المستمر من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء علاء بدران السكرتير العام لدعم الأنشطة الرياضية للعاملين بالمحافظة.

والتقط أعضاء الفريق الصور التذكاريه مع اللواء علاء بدران السكرتير العام والاستاذ محمد نور السكرتير المساعد والمهندس محمود فوزي.

 

ويتكون فريق المحافظة من اللاعبين:

1-الكابتن/ هشام مصطفى الجندي - رئيس مجلس إدارة اللجنة الرياضية بالمحافظة.

2-الكابتن / أشرف إسماعيل

3-الكابتن / ياسر علي عبد المجيد

4-الكابتن / أشرف أيوب

-ومدرب الفريق كابتن/ عمرو اسماعيل

-والمنسق الإعلامي مصطفى محمود مدير إدارة الإعلام بمحافظة الجيزة

 

-وبتنظيم من الاتحاد الرياضي العام للعاملين بالحكومة - فرع الجيزة (خالد فؤاد رئيس مجلس الإدارة، ومحمد البطل عضو مجلس إدارة الاتحاد والكابتن/ أسامة يوسف مدير الاتحاد ونقيب المهن الرياضية بالجيزة، والكابتن محمود منطاش مدير النشاط الرياضي بالاتحاد، والكابتن صلاح مطر عضو الإتحاد والمنسق العام للبطولة.

 

وسلم الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة الميداليات الذهبية للاعبين، وبحضور الدكتور محمود عبد العزيز رئيس الإدارة العامة للاتحادات النوعية بوزارة الشباب والرياضة، وحمدي الخفيف رئيس الاتحاد العام للعاملين بالحكومة، وممثلي وزارة الشباب والرياضة، وممثلي مجلس إدارة الإتحاد الرياضي العام للعاملين بالحكومة وممثلي الإتحاد الرياضي العام للعاملين بالحكومة فرع الجيزة.

فوز الفريق
فوز الفريق

 

المركز الأول
المركز الأول

 

فريق تنس الطاولة بالجيزة
فريق تنس الطاولة بالجيزة

 

 


رياضة

محافظة الجيزة

فوز فريق تنس الطاولة بالجيزة كأس بطولة دوري المصالح الحكومية

دوري المصالح الحكومية

تنس الطاولة

الجيزة



الموضوعات المتعلقة

هنا جودة معجزة تنس الطاولة: مش بخاف من الأكبر منى لأنى "متعودة"

الأحد، 01 يناير 2023 02:09 م

ختام البطولة العربية لأندية تنس الطاولة اليوم

السبت، 31 ديسمبر 2022 01:45 ص

تنس طاولة الأهلي سيدات يتأهل لنهائي البطولة العربية

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 11:00 م

تنس طاولة الأهلى رجال يفوز على الزمالك 3 / 0 فى البطولة العربية

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 07:12 م

سيدات تنس الطاولة بالزمالك يهزمن بطل الجزائر بالبطولة العربية

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 02:50 م

سيدات تنس طاولة الأهلي تصعد لدور الثمانية فى البطولة العربية

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 02:49 م

لاعبة تنس الطاولة بالزمالك: هدفنا حصد لقب البطولة العربية

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 12:31 ص

سيدات تنس طاولة الأهلى يفوز على أهلى صيدا اللبناني بالبطولة العربية

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 06:56 م

لاعبة تنس الطاولة بالأهلى: المنافسة لن تكون سهلة فى البطولة العربية

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 02:32 م

10 لاعبين يمثلون الزمالك فى البطولة العربية لأندية تنس الطاولة

الأحد، 25 ديسمبر 2022 12:45 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة