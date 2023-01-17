فريق تنس الطاولة بالجيزة يفوز بدورى المصالح الحكومية

كتبت - مرام محمد

حقق فريق تنس الطاولة بمحافظة الجيزة بطولة كأس دوري المصالح الحكومية بالجيزة للموسم الرياضي 2022/2023، حيث حصل على المركز الأول والميدالية الذهبية في البطوله بعد الفوز في مبارة اليوم علي فريق الصوت والضوء.

ويعد هذا الكأس ثاني كأس رياضي يحصل عليه فريق تنس الطاولة بديوان عام محافظة الجيزة، حيث قام بالحصول على الميدالية الفضية والمركز الثاني في العام الماضي ويرجع هذا للدعم المستمر من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء علاء بدران السكرتير العام لدعم الأنشطة الرياضية للعاملين بالمحافظة.

والتقط أعضاء الفريق الصور التذكاريه مع اللواء علاء بدران السكرتير العام والاستاذ محمد نور السكرتير المساعد والمهندس محمود فوزي.

ويتكون فريق المحافظة من اللاعبين:

1-الكابتن/ هشام مصطفى الجندي - رئيس مجلس إدارة اللجنة الرياضية بالمحافظة.

2-الكابتن / أشرف إسماعيل

3-الكابتن / ياسر علي عبد المجيد

4-الكابتن / أشرف أيوب

-ومدرب الفريق كابتن/ عمرو اسماعيل

-والمنسق الإعلامي مصطفى محمود مدير إدارة الإعلام بمحافظة الجيزة

-وبتنظيم من الاتحاد الرياضي العام للعاملين بالحكومة - فرع الجيزة (خالد فؤاد رئيس مجلس الإدارة، ومحمد البطل عضو مجلس إدارة الاتحاد والكابتن/ أسامة يوسف مدير الاتحاد ونقيب المهن الرياضية بالجيزة، والكابتن محمود منطاش مدير النشاط الرياضي بالاتحاد، والكابتن صلاح مطر عضو الإتحاد والمنسق العام للبطولة.

وسلم الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة الميداليات الذهبية للاعبين، وبحضور الدكتور محمود عبد العزيز رئيس الإدارة العامة للاتحادات النوعية بوزارة الشباب والرياضة، وحمدي الخفيف رئيس الاتحاد العام للعاملين بالحكومة، وممثلي وزارة الشباب والرياضة، وممثلي مجلس إدارة الإتحاد الرياضي العام للعاملين بالحكومة وممثلي الإتحاد الرياضي العام للعاملين بالحكومة فرع الجيزة.



فوز الفريق



المركز الأول