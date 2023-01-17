اليوم السابع
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فرنسا تسيطر على حريق ضخم بمصنع للبطاريات بالمنطقة الصناعية فى روان.. فيديو

الثلاثاء، 17 يناير 2023 05:34 م
فرنسا تسيطر على حريق ضخم بمصنع للبطاريات بالمنطقة الصناعية فى روان.. فيديو حريق - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وسائل إعلام فرنسية، إن الحماية المدنية سيطرت على حريقا ضخما اندلع فى مصنع للبطاريات بالمنطقة الصناعية بجراند كورون التابعة لمدينة "روان"، وامتد الحريق بسرعة إلى مستودع قريب يعتقد أنه يخزن حوالى 70 ألف إطار مطاطى.

وتظهر لقطات فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعى حريقا كبيرا وسحب هائلة من الدخان الأسود.
 

 

 


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