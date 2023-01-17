اعرف أسعار السلع فى معارض أهلا رمضان بالإسكندرية بتخفيضات تصل 30%

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية انطلاق فاعليات معرض "أهلا رمضان " بأسعار تنافسية، حيث ثمن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الدور الكبير الذي تقوم به الشركات المشاركة في المعرض؛ مؤكدا أن الجميع يدرك الظروف الاقتصادية العصيبة التي يمر بها العالم أجمع، مشيرا إلى أنه يشارك في المعرض نحو 13 شركة لتوفير أكبر كم من السلع، وبتخفيضات كبيرة للمواطنين.

وأكد الشريف أن الأسعار مطروحة داخل المعرض بتخفيضات كبيرة؛ حيث بلغ سعر كيلو الأرز المعبأ 14.5 جنيه بدلا من 16 جنيها خارج المعرض، سعر كيلو السكر المعبأ 14.5 جنيه بدلا من 18 جنيها، مضيفا أن زيت خليط 800 ملي بسعر 35 جنيها بدلا من 42 جنيها، كما أن كيلو الدقيق معبأ بسعر 17 جنيها بدلا من 20 جنيها.

وأشار المحافظ، إلى أن اللحوم المجمدة والبلدي داخل المعرض بأسعار تنافسية؛ حيث بلغ سعر كيلو اللحوم المجمدة من 85 إلى 110 جنيهات بدلا من 140 جنيها، وبلغ سعر كيلو لحوم سودانى طازجة 135 جنيها بدلا من 160 جنيها، لافتا إلى أن سعر اللحوم البلدية الطازجة داخل المعرض بـ 160 جنيها بدلا من 220 جنيها، مضيفا أن سعر مصنعات لحوم بلدي قد بلغ 140 جنيها بدلا من 180 جنيها، وسعر المسلي الصناعى 1.5 كجم (الهانم) 86 جنيها بدلا من 94 جنيها، وسعر المسلى الصناعي 1.5 كجم (روابي وجنة) 92 جنيها بدلا من 96 جنيها، كما أن سعر المسلي الصناعي 700جم (روابي وجنة) بلغ 47.75 جنية بدلا من 50 جنيها.

وعلى الصعيد ذاته؛ قال الشريف؛ أن سعر كرتونة البيض داخل المعرض قد بلغت 86 جنيها بدلا من 95 جنيها، كما أن سعر كيلو الدواجن المجمدة بلغ 65 جنيها بدلا من 72 جنيها، وأن سعر الفراخ البانية 120 جنيها بدلا من 140 جنيها، مشيرا إلى أن نسبة الخصم على منتجات الألبان من 10 إلى 20 %، كما أن سعر جميع منتجات شركة قها بنسبة خصم 25%

من جانبه، قال محمد سعدالله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، إن فعاليات معرض أهلا رمضان تقام هذا العام بالمول التجارى بمنطقة محطة مصر، لتوفير جميع السلع التموينية و الغذائية وسلع شهر رمضان المبارك بكميات كبيرة والتي تغطي استهلاك المواطنين وتمتعها بالجودة التى تليق بالمواطن السكندرى وبالأسعار التنافسية المخفضة عن الأسواق الخارجية والتى تصل فى بعض السلع من 15 إلى 30%، حيث يعرض المعرض الذي سيستمر إلى أخر شهر رمضان من السلع الأساسية من الزيت والسمن و السكر و الارز و المكرونة و الدقيق و المنظفات واللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن المجمدة وغيرها من السلع الأساسية التى تغطى استهلاك المواطنين بأسعار تناسب الجميع.



البقالة



السوق الحضارى



المحافظ داخل المعرض



توافر اللحوم البلدية