بغداد (أ ش أ)

أعلنت إدارة مطار بغداد الدولى، اليوم الثلاثاء، عودة حركة الملاحة الجوية فى المطار بعد توقف مؤقت .

وذكرت الإدارة - فى بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن حركة الملاحة الجوية فى المطار عادت إلى طبيعتها، "بانسيابية جدول الرحلات الجوية ووصول مدى الرؤية 1300م"، مضيفة أن الحركة عادت بعد توقفها صباح اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكانت إدارة مطار بغداد الدولى، أعلنت اليوم الثلاثاء، تعليق حركة الملاحة الجوية فى المطار بسبب سوء الأحوال الجوية.