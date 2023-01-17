وذكرت الإدارة - فى بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن حركة الملاحة الجوية فى المطار عادت إلى طبيعتها، "بانسيابية جدول الرحلات الجوية ووصول مدى الرؤية 1300م"، مضيفة أن الحركة عادت بعد توقفها صباح اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية.