عميد تمريض الإسكندرية تُكرم الجهاز الإدارى بالكلية 

كرمت الدكتورة نفرتيتي حسن عميد كلية التمريض جامعة الإسكندرية أعضاء الجهاز الإداري بمكتبة كلية التمريض على تميزهم في العمل خلال الفترة السابقة وخدمة الطلاب فى العملية التعليمية.
فى سياق آخر، قرر الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية بتعيين الدكتورة نفرتيتي حسن استمرارها فى العمل كقائم بالاعمال عمير كلية التمريض لحين صدور قرار جمهوري بتعيين عميد جديد.
أكد الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب المنعقد اليوم الاثنين على إنتظام إمتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول والتى من المقرر انتهاؤها يوم 26 يناير القادم، ووجه وكلاء الكليات بسرعة تصحيح أوراق الامتحانات بالتوازى مع عقدها ومتابعة أعمال التصحيح بشكل يومى داخل الكنترولات لسرعة إعلان النتائج للطلاب فى موعد أقصاه 15 يوم من تاريخ إنتهاء أعمال الامتحانات، مشيراً أن الامتحانات مستمرة يوميًا وفقًا للجدول الزمنى الذى حدده المجلس الأعلى للجامعات.
كما أكد "نبيل"على ضرورة التصدى لحالات الغش بكل حسم واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لمنع حالات الغش، والإلتزام بقواعد العملية الامتحانية، لتوفير أقصى درجة من الانضباط داخل اللجان ووجه س بسرعة التحقيق في حالات الغش خلال موعد أقصاه 48 ساعة من ضبط الواقعة.
وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، خلال إنعقاد مجلس الجامعة، على عمداء الكليات ضرورة المتابعة اليومية لسير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول والتى انطلقت داخل عدد من كليات الجامعة.
وطالب بضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس فى قاعات الإمتحانات لتحقيق الانضباط المنشود، وتواجد رؤساء اللجان، وانتظام حضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات، والعمل على توفير الأجواء المناسبة وكافة سبل الرعاية للطلاب أثناء أداء امتحاناتهم، وإلتزامهم بالقواعد المقررة.
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