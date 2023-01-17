عميد تمريض الإسكندرية تُكرم الجهاز الإدارى بالكلية 

فى سياق آخر، قرر الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية بتعيين الدكتورة نفرتيتي حسن استمرارها فى العمل كقائم بالاعمال عمير كلية التمريض لحين صدور قرار جمهوري بتعيين عميد جديد.

أكد الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب المنعقد اليوم الاثنين على إنتظام إمتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول والتى من المقرر انتهاؤها يوم 26 يناير القادم، ووجه وكلاء الكليات بسرعة تصحيح أوراق الامتحانات بالتوازى مع عقدها ومتابعة أعمال التصحيح بشكل يومى داخل الكنترولات لسرعة إعلان النتائج للطلاب فى موعد أقصاه 15 يوم من تاريخ إنتهاء أعمال الامتحانات، مشيراً أن الامتحانات مستمرة يوميًا وفقًا للجدول الزمنى الذى حدده المجلس الأعلى للجامعات.

كما أكد "نبيل"على ضرورة التصدى لحالات الغش بكل حسم واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لمنع حالات الغش، والإلتزام بقواعد العملية الامتحانية، لتوفير أقصى درجة من الانضباط داخل اللجان ووجه س بسرعة التحقيق في حالات الغش خلال موعد أقصاه 48 ساعة من ضبط الواقعة.