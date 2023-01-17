علامة شائعة لتليف الكبد تظهر في الأصابع

كتبت فاطمة خليل

الكبد هو أكبر عضو في الجسم يقع في الجزء الأيمن العلوي من البطن، أسفل الحجاب الحاجز وفوق معدتك وهو مسئول عن العديد من وظائف الجسم، بما في ذلك إنتاج وإفراز الصفراء، وإفراز البيليروبين والكوليسترول و الهرمونات ، كما يساعد في تنشيط الإنزيمات. علاوة على ذلك ، فهو يستقلب الدهون والبروتينات والكربوهيدرات، لذلك يمكن أن يؤدي مرض الكبد إلى الكثير من المضاعفات التي يمكن أن تعرقل العديد من هذه الوظائف أو جميعها، ووفقًا للخبراء، فإن إحدى العلامات الشائعة السائدة بين المرضى هي تشوهات الأظافر، بحسب موقع تايمز أوف إنديا.

وفي حين أن الأسباب المحددة لمثل هذه التغييرات في الأظافر غير معروفة، إلا أن الأبحاث التي أجراها العلماء تشير إلى أنها قد تكون نتيجة لانخفاض المناعة أو نقص الحديد أو فقر الدم أو الشيخوخة.ومن المهم للأطباء أن يفهموا ويفحصوا بعناية الأظافر من أجل اللون والملمس والسمك والانحناء للوصول إلى التشخيص الفوري والمبكر لمرضى الكبد.

وتعجر الأصابع هو علامة شائعة لأمراض الكبد المزمنة، وخاصة تليف الكبد الصفراوي الأولي والتهاب الكبد المزمن النشط حيث يتحول الثلثان القريبان من صفيحة الظفر إلى مسحوق أبيض مع تعتيم الزجاج المطحون ، والذي قد يتطور في المرضى الذين يعانون من تليف الكبد المتقدم."

تشير النتائج المبكرة إلى أن تعجر الأظافر الناجم عن تليف الكبد ليس نتيجة لاضطرابات العظام ولكنه نتيجة لزيادة تدفق الدم المحيطي مع تمدد الأوردة في الإصبع.

أعراض تليف الكبد

قد يستغرق تطور تشمع الكبد عقودًا ويمكن أن تظهر الأعراض بترتيب عشوائي. وفقًا لخدمات الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة (NHS) ، تشمل بعض الأعراض ما يلي:

- اصفرار الجلد وبياض العينين (اليرقان)

- تقيأ الدم

- حكة في الجلد

- بول داكن

- سهولة حدوث نزيف أو كدمات

- تورم الساقين (الوذمة) أو البطن (الاستسقاء) من تراكم السوائل