عضو بالحوار الوطني: استقبال 96 ألف مقترح وتقسيمها لـ3 محاور

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إننا نستهدف الخروج بمنتج لتحسين الأوضاع على مستوى الدولة، مضيفا أن الانتهاء من جميع المراحل الإجرائية والتنظيمية قبل البدء فى الحوار الوطنى.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي يوسف الحسيني عبر برنامجه التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، أنه تم استقبال 96 ألف مقترح وتم تقسيمهم فى الحوار الوطنى فى 3 محاور سياسى واقتصادى ومجتمعى، لافتا إلى أن المحور الاقتصادى فى مقدمة الحوار الوطنى فى ظل ما يشهده العالم من تضخم فى الاقتصاد بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتابع أنه تم استقبال الاحزاب السياسية والقوى السياسية والمواطنين وكل من تقدم لمقترح جيد هيدعى للحوار الوطنى وكذلك الخبراء المتخصصين وكافة المجتمع المصري وذلك خلال 3 جلسات على مدار اليوم لمدة 9 ساعات.

وأوضح أن الهدف من الحوار الوطنى خروج حزمة من مجموعة قرارات أو مشروعات تحسن الأوضاع فى مصر، مضيفا أن الحوار الوطنى سوف يبدأ خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدا ان 15 ألف مشروع قانون مقدم من الهيئات على مستوى الوطن.