المستشار محمود فوزى: الحوار الوطنى لديه آليات للتعامل مع القضايا

كتب الأمير نصرى

قال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى ، لدينا بالمحور الاقتصادى لجنة متخصصة للسياحة، لافتا إلى أن الحوار الوطنى لديه من الآليات والإجراءات ما يجعله مرنا فى التعامل مع جميع القضايا.

أوضح محمود فوزى خلال برنامج " كلام فى السياسة " على قناة "إكسترا نيوز"، أن الحوار الوطنى تعرض لكثير من الشائعات ولكن لدينا ثقة كبيرة بالأليات التى وضعت فى الحوار وهة آليات مؤسسية وقوية جدا، لافتا إلى أن الحوار سيبدأ ويصاحبه تجاوب وزخم كبير.

وقال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أيام قليلة تفصلنا عن بدء جلسات الحوار الوطنى، مشيرا إلى أن الحوار من المنتظر أن يترجم كل ما دار من نقاشات ممتدة وتحذيرات قامت بها الأمانة الفنية ومجلس أمناء الحوار الوطنى.

أضاف أحمد الطاهري خلال برنامج "كلام فى السياسة" على قناة "إكسترا نيوز"، أن عشرات القضايا تطرح بإطار حاكم وهو الإصلاح، وكل الآراء تسمع تحت شعار واحد بأن الإختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية، مضيفا أن الغاية تأتى وهى تحديد أولويات العمل الوطنى فى المرحلة المقبلة، مؤكدا أن المهمة ليست سهلة كحال كل خطوة إصلاحية جادة.