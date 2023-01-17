طوارئ بالسلفادور بعد تسجيل 200 زلزال وتضرر المنازل بسبب الانهيارات

فاطمة شوقى

أصدرت سلطات الحماية المدنية في السلفادور قرارًا بالإنذار الأحمر وتنشيط خطة الطوارئ، وذلك بعد تسجيل 219 زلزال ، ضربوا بلديتين في غرب البلاد على الحدود مع جواتيمالا وألحقوا أضرارًا بأكثر من 100 منزل، كما تسببوا فى عدد من الانهيارات الارضية.

وأشارت صحيفة "سانتا ماريا" السلفادورية إلى أن الحماية المدنية فى البلاد قامت بتنشيط خطة طوارئ بعد تسجيل زلزال بقوة 5.1 درجة على عمق تسعة كيلومترات في بلدية سان لورينزو بمقاطعة أهواتشابان، و أعقب هذا الزلزال أكثر من 200 هزة ارتدادية أثرت على بلديتي أهواشابان وسان لورينزو ، مما تسبب في أضرار لأكثر من 100 منزل وكذلك الانهيارات الأرضية على الطريق السريع الذي يؤدي إلى معبر لاس شيناماس الحدودي مع جواتيمالا .

أفاد مدير الحماية المدنية ، لويس ألونسو أمايا ، في مؤتمر صحفي أنه منذ تسجيل الزلزال الأول ، تم نشرهم في بلديتين وأنه تم إنشاء ثمانية ملاجئ تتسع لأكثر من 500 شخص على الفور.

وأبلغت السلطات عن انهيار جدار في مجمع تعليمي في كانتون لاس شيناماس ، "لكن حتى الآن لا يوجد ما يشير إلى وجود أشخاص محاصرين".

وأفادت وزارة البيئة والموارد الطبيعية أن النشاط الزلزالي مستمر بين الأراضي الجواتيمالية وبلدية سان لورينزو وأنه تم تسجيل 219 زلزالًا، اثنان منها بقوة أكبر من 5.

وأوضح التقرير أنه نظرًا لخصائص الإشارات المسجلة، فإن أصل هذا النشاط يرجع إلى تفعيل الصدوع الجيولوجية في المنطقة وعدم ارتباطه بالنشاط البركاني.