طفل أمريكى بمسدس يثير رعب سكان إنديانا.. والشرطة تعتقل والده.. فيديو وصور

كتب محمد رضا

قضى أب أمريكى معظم عطلة نهاية الأسبوع فى السجن بعد أن شوهد ابنه الصغير فى شريط فيديو أمنى وهو يلوح بمسدس محشو حول مجمع سكنى فى ولاية إنديانا، حسبما ذكرت السلطات، أمس الاثنين، وذلك وفقًا لما نشره موقع "nbcnews".

الشرطة تعتقل الأب لإهماله فى رعاية ابنه

وقالت الشرطة فى "بيتش جروف"، إن "شين إى أوزبورن"، البالغ من العمر 45 عاما، اعتقل مساء السبت، بعد أن لوح ابنه الصغير بمسدس من طراز سميث أند ويسون شبه آلى عيار 9 ملم، والذى كان محشوًا بالكامل بـ15 طلقة، وذلك حسب ما قالته الشرطة.

حجز "أوزبورن" فى سجن محلى للاشتباه فى إهماله لأحد المعالين، وفقًا لتقرير الشرطة ومعلومات النزيل، وتعد هذه التهمة جناية، فيما لم يتم سرد أى كفالة.

ليس من الواضح اعتقاد الشرطة أن الأب له دور فى الحادث، حيث لم يقدموا بعد سردًا كاملاً، كما لم يتم إدراج أى محامى دفاع فى سجلات نزيل أوزبورن، وقال مكتب الدفاع العام بالولاية، إنه سيرفض التعليق حتى تعين المحكمة رسميًا محامًا لتمثيله.



طفل يثير الرعب بلعبه بمسدس محشو

الطفل روع سكان المبنى إثر لعبه بالمسدس

حصل الضباط على فيديو Ring Video Doorbell الأمنى، والذى يظهر الصبى، طفل صغير أو طفل فى سن ما قبل المدرسة - يرتدى حفاضات - وهو يتحرك بشكل هزلى حول سلم الطابق الثانى فى مجمع سكنى، حاملًا السلاح.

يظهر فى الفيديو – الذى نشره موقع "Sky News" البريطانى - أنه فى البداية، يتحرك الصبى بسرعة إلى درج ويوجه المسدس إلى أسفل منحدرها لبعض الوقت، ثم يتحرك للخلف نحو وحدات المستوى الأعلى ويوجه السلاح إلى أبواب الشقة قبل أن يدير السلاح فى دورة جزئية بإصبعه بحيث يشير المسدس إلى الأعلى، كما يظهر فى الفيديو.

وفى الفيديو يعود الصبى إلى الوحدة، ويضع المسدس فى يده اليسرى ويفتح الباب بيمينه قبل أن يدخل، وتم تسجيل رد الضباط على تقرير رصد الصبى وهو يلعب بالمسدس، من أجل بثه على الفور فى برنامج "On Patrol: Live" على شبكة الكابل Reelz.



طفل يلعب بمسدس محشو

جارة الطفل تروى تفاصيل لعبه بالمسدس أمام باب شقتها

كما قدمت الشبكة مقطع فيديو للرد، بما فى ذلك سرد أحد الجيران فى الطابق السفلى والذى أشار إلى أن الصبى كان يتفاعل مع ابنها عندما ذهب إلى حافة الدرج ونظر إلى أسفل، وقالت المرأة التى لم يتم التعرف عليها وهى واقفة فى بابها المفتوح: "فتح ابنى الباب والصبى الصغير يقف هناك فى الطابق العلوى ومعه سلاح نارى.. فقلت له أغلق الباب لديه مسدس"، وقالت الجارة إنها نظرت من ثقب الباب الأمامى ورأت الصبى يقف فى الأعلى ويحمل مسدس وراء ظهره.