ضبط 85 مخالفة تموينية متنوعة بأسواق دمياط

دمياط معتز الشربينى

قامت مديرية التموين بدمياط بعدة حملات أسفرت عن ضبط عدد 43 محضرا بناحية الوسطاني مركز كفر سعد، بالإضافة إلى 42 محضر بمدينة الزرقا مركز الزرقا، إجمالي 85، منها 2 مخبز بلدى إنتاج خبز ناقص الوزن، ومخبز طباقى بدون ترخيص، 2 مناديب توزيع غاز بدون تصريح، 4 محضر عدم إعلان عن مخزن تابع للمحل بغرض الإخفاء عن الرقابه التموينيه، 5 محضر تعبئة مواد غذائية فى ورق مطبوعات و أكياس سوداء محظور استعمالها، 48 محضر عدم إعلان عن الأسعار فى مكان ظاهر للجمهور بواجهة المحل، 20 محضر مخالفة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها وعدم حمل شهادة صحية، 2 محضر عرض لحوم مكشوفة بدون تغطية شاش والذبح خارج المجزر



وفى نطاق الإشراف على موسم توريد الأرز المنتهي في 15/1/2023تم توريد كمية قدرها 25750 طن أرز شعير للشؤون والمضارب الحكومية المعتمدة بنسبة 93 %من المستهدف تحقيقه للمساحة المنزرعة بنطاق المحافظة



كما تم تحرير عدد 606 محضر عدم توريد ضد الممتنعين مع عدد 43 محضر تجميع وتخزين وحجب بغرض المضاربة على سعره بالأسواق والتحفظ على المضبوطات بمقدار 2200 طن تحت تصرف النيابة العامة .



يأتي ذلك فى إطار تكثيف الجهود المبذولة لحماية المستهلك ومكافحة الاحتكار والمضاربة على الأسعار وتنفيذا لتوجيهات منال عوض محافظ دمياط



من ناحية أخرى، قامت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة بالتنسيق مع إدارة تموين رأس البر وعدد من تجار مدينة رأس البر لإقامة معرض اهلا رمضان بمنطقة السوق العمومى، يتضمن جميع السلع الأساسية واللحوم والفواكه والخضروات والمنظفات وغيرها من السلع الأساسية، لضمان توافر جميع احتياجات المواطنين والتيسير عليهم، يأتي المعرض بالتوازى مع الجهود المبذولة لمتابعة حركة السلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة والتصدى لأى محاولات للتلاعب بتلك المنظومة أو احتكار السلع

